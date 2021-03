Dan Barna, despre scandalul datelor privind vaccinarea: "Sunt convins ca nu este o reactie a sistemului suparat ca incepem sa asiguram transparentizarea"

Secretarul de stat care a accesat baza de date nu se afla in sediul Ministerului si a accesat baza de date de la un alt IP, insa totul a fost securizat si nu s-au accesat date fara drept. "Sunt convins ca nu este o reactie a sistemului suparat ca incepem sa asiguram transparentizarea", a afirmat Dan Barna. Deocamdata inteleg ca este o verificare, un control al Corpului de Control al prim-ministrului . Am vazut si explicatiile consilierului ministrului Sanatatii, sunt foarte logice si pertinente din punctul meu de vedere. Astept si rezultatul verificarii Corpului de Control. Sper sa ramanem in zona unei neintelegeri si in rest mi-e greu sa inteleg care a fost miza acestei dezbateri", a declarat Dan Barna la Digi 24, luni seara.Vicepremierul a adaugat ca nu au fost accesate date fara drept. Din explicatiile pe care le-am vazut din partea consilierului ministrului Sanatatii , pare o abordare si sper sa fie asa, o abordare perfect legala si perfect corecta. Si sunt convins ca nu este o reactie a sistemului suparat ca incepem sa asiguram transparentizarea, asa cum am vazut ca se incearca creditarea unei idei. Am citit ca ar exista aceasta nemultumire, eu sper sa nu fie asa, sunt convins ca si aceasta verificare a Corpului de Control sa ajunga la aceeasi concluzie, ca nu a fost... Stiu cert la momentul acesta ca nu au fost accesate date fara drept. Aceasta informatie am primit-o preliminar de la permier. Incerc sa vad care a fost premisa de fond a acestui subiect", a declarat Barna.Dan Barna a mai explicat ca un consilier a accesat baza de date folosind alt IP, insa in siguranta."Din ceea ce stiu era o chestiune de acces care a fost clarificata. Consilierul respectiv nu se afla la Bucuresti, la Ministerul Sanatatii si a folosit un alt IP fix, printr-un VPN si a accesat o baza de date, cea transparenta asupra caruia nimeni in momentul de fata nu mai ridica nicio chestiune de corectitudine a accesarii. Din ce am pana acum e un exces de zel de reactie din partea celor care au transmis acestea in media", a mai declarat Barna.Ministerul Sanatatii a publicat, in 4 martie, in premiera, date referitoare la pandemie defalcat pe judete. De exemplu, s-a prezentat numarul de teste realizate in fiecare judet, rata de pozitivare, numarul persoanelor spitalizate, cel al vindecatilor si cel al celor care s-au reinfectat. De asemenea, s-au publicat date referitoare la vaccinare.In 8 martie, prim-ministrul Florin Citu a anuntat ca vor fi facute verificari daca Ministerul Sanatatii a respectat legislatia atunci cand a publicat date referitoare la pandemie, precizand ca erau necesare mai multe avize.In replica, ministrul Sanatatii Vlad Voiculescu a precizat ca date referitoare la numarul de teste ar fi trebuit sa fie publicate cu mult timp inainte.Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita , a declarat in 9 ianuarie, raspunzand unei intrebari cu privire la publicarea de catre Ministerul Sanatatii a unor date referitoare la vaccinare, ca nu a facut plangere, ci a facut o informare la solicitarea premierului, legata de datele privitoare la vaccinare, modalitatea prin care sunt puse in mediul online si ce informatii sunt prezentate.Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode , considera ca nu este normal ca Ministerul Sanatatii sa faca publice datele legate de vaccinarea personalului din minister Premierul Florin Citu a declarant, in 10 ianuarie, intrebat daca este multumit de activitatea ministrului Sanatatii, Vlad Voiculescu, ca nu a facut inca o evaluare si ca aceasta este realizata la jumatatea anului. Prim-ministrul a mai transmis ca nu exista nicio diferenta intre el si Vlad Voiculescu. In ceea ce priveste scandalul publicarii datelor referitoare la teste si la vaccinare de catre Ministerul Sanatatii, seful Executivului a precizat ca va vedea daca este sau nu o problema cu acest demers.