Barna, mesaj dur pentru liberali: Agentia pentru Investitii in Sanatate nu poate sa fie un subiect de negociere VIDEO

Mai mult, premierul Florin Citu a afirmat ca in coalitie nu s-a agreat acest subiect, in timp ce Barna spune contrariul."Aceasta propunere se regaseste in programul de guvernare, pentru ca am vazut diverse puncte de vedere ca nu se stia, ca nu s-a auzit. Este un subiect agreat de reprezentantii coalitiei - domnul Busoi, domnul Cseke si la momentul acela colegul nostru Vlad Voiculescu - au agreat acea componenta din programul de guvernare si se regaseste foarte clar in programul de guvernare care nu este si nu poate sa fie un subiect de negociere. Evident, suntem dispusi sa aducem clarificari, daca sunt necesare, dar aceasta agentie este clar necesara si foarte importanta. Nu adauga la birocratie. Nu devine un sistem mai greoi sau mai complicat. Pur si simplu discutam de reorganizarea unei structuri care exista in momentul de fata in Ministerul Sanatatii si care s-a dovedit nefunctionala. Este un subiect pe care il vom detalia si in sedinta de coalitie, nefiind discutat pana acum la coalitie tocmai din acest motiv foarte simplu: este unul dintre obiectivele asumate de aceasta coalitie de guvernare", a afirmat Dan Barna, marti la Parlament.Vicepremierul a adaugat ca aceasta Agentie de Investitii in Sanatate isi propune sa faca posibila construirea de spitale in Romania, in contextul in care actuala structura de functionare din MS nu are capacitatea sa sustina si sa realizeze acest lucru."Aceasta Agentie se regaseste in programul de guvernare si este parte a programului de guvernare care a fost negociat si agreat cu reprezentantii PNL UDMR si USR PLUS. Este o Agentie care isi propune sa faca posibile investitiile in infrastructura de sanatate, respectiv este o Agentie care isi propune sa faca posibila construirea de spitale in Romania. In momentul de fata ne uitam ca acele spitale regionale despre care vorbim inca din 2014 si daca ne uitam ce s-a intamplat atunci vedem ca avem o utilizare de doar 5% a fondurilor europene disponibile pentru spitale regionale, ceea ce arata foarte clar ca in actuala structura de functionare Ministerul Sanatatii nu are capacitatea de project management de a sustine si de a realiza construirea de spitale, de a realiza de fapt obiective de infrastructura mare in sanatate", a completat Barna.