Barna: "Ne dorim ca in urmatoarele saptamani sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor. Va urma abrogarea pensiilor speciale ale primarilor"

Va urma abrogarea pensiilor speciale ale primarilor

Ministrul Economiei: "Cheltuielile cu pensiile speciale au crescut in Romania cu 60%, in ultimii cinci ani"

El a adaugat ca in ceea ce priveste alte categorii de pensii se va lua "bucata cu bucata" si "unde se poate eliminarea, eliminarea, unde nu este posibila eliminarea din considerentele mentionate de Curtea Constitutionala, sa venim cu o schema de impozitare 80-90% astfel incat lucrurile sa fie foarte clare si sa revina acea echitate in societate "."Pozitia noastra consecventa este ca ar trebui ca toate pensiile speciale sa fie desfiintate. Aceasta este insa o abordare nearealista. S-a incercat si anul trecut de cateva ori, teatral de catre vechiul Parlament, stiindu-se clar ca initiativa e neconstitutionala. Abordarea noastra este cea rationala si pragmatic realizabila.Respectiv, pensiile speciale ale parlamentarilor ne dorim ca in urmatoarele saptamani, saptamana asta, saptamana viitoare sa ajungem la plen comun si sa eliminam pensiile speciale ale parlamentarilor, pentru ca acest lucru se poate face. Nu are probleme de constitutionalitate. E foarte clar, modificam regulamentul parlamentarilor. In egala masura vorbim de pensiile speciale pentru primari, care au fost prorogate inca un an. Anul acesta intentionam si vom modifica Codul administrativ astfel incat sa abrogam prevederea respectiva, sa fie foarte clar. Nu exista un beneficiu al calitatii de primar indreptatirea la o pensie speciala. Contributivitatea e suficienta", a declarat Dan Barna marti la Digi 24.El a explicat ca unde este posibil sa fie eliminate alte categorii de pensii speciale se va face acest lucru, insa unde nu exista posibilitate, atunci se va veni cu o schema de impozitare de 80 sau 90%."Pentru celelalte pensii speciale abordarea noastra este aceea de a avea initiative legislative distincte pentru pensiile de serviciu, pentru pensiile speciale de la Curtea de Conturi, pentru fiecare categorie in parte, astfel incat sa nu mai intram in clenciul pe care CCR l-a punctat foarte clar, in care din cauza unui detalii sau a unei referinte pentru o anumita categorie toata initiativa sa fie respinsa.Astfel incat, bucata cu bucata, fiecare categorie unde se poate eliminarea, eliminarea, unde nu este posibila eliminarea din considerentele mentionate de Curtea Constitutionala, sa venim cu o schema de impozitare 80-90% astfel incat lucrurile sa fie foarte clare si sa revina acea echitate in societate", a completat vicepremierul.Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 - 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana (UE), a scris marti, 2 februarie, pe Facebook, ministrul Economie, Claudiu Nasui. "Cum se face ca pentru unii sunt mereu bani? Eliminarea tuturor pensiilor speciale trebuie sa fie o prioritate pentru orice partid care isi doreste binele Romaniei. In perioada 2016 - 2020, cheltuielile cu toate pensiile date prin legi speciale au crescut cu 60%. Un procent semnificativ. Pensiile ajung la niveluri exorbitante, de invidiat chiar si pentru cetateni ai celor mai bogate tari de pe glob: 78.000 de lei pe luna, adica 16.000 de euro pe luna.In acelasi timp, taxarea muncii in Romania pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana. Si, deloc intamplator, tot la noi este si saracia in munca cea mai mare, adica cei care, desi au loc de munca si muncesc, tot in saracie se regasesc. Toate acestea nu sunt inevitabile. Putem sa gasim bani si pentru reducerea impozitarii muncii pe cele mai mici salarii si sa scoatem milioane de romani din saracie. Am candidat cu aceasta idee centrala in campania electorala, iar ea se regaseste in programul de guvernare votat in Parlament", sustine Nasui.Copresedintele USR -PLUS Dacian Ciolos a declarat ca prioritatile parlamentare din aceasta sesiune a Legislativului sunt eliminarea pensiilor speciale , repararea legilor justitiei si infiintarea unei comisii de Cod electoral.