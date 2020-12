Barna: Programul de guvernare, rezultatul unui compromis responsabil pentru viitorul Romaniei

"Este un document de peste 300 de pagini, la care s-a lucrat cu foarte multa acribie si seriozitate de catre reprezentatii tuturor celor trei partide din aceasta coalitie si care ne da increderea ca vom putea avea o guvernare care sa faca niste schimbari importante in Romania. Am incercat sa gasim acele zone de consens, acele zone in care obiectivele si angajamentele fiecaruia dintre cele trei partide sa isi gaseasca o formula, astfel incat programul sa fie unul asumat, in care avem cu totii incredere. Mai sunt cateva obiective USR PLUS, foarte importante, care nu si-au regasit, sa spun, materializarea in programul de guvernare, dar pentru care vom gasi cai parlamentare de realizare - tot ceea ce este important pentru noi si, sunt convins, si pentru partenerii nostri. Fiecare are bucati care nu s-au regasit in programul de guvernare. Dar acest program este rezultatul unui - indraznesc sa spun - compromis responsabil pentru viitorul Romaniei in saptamanile, lunile si anii care urmeaza", a precizat Barna, cu ocazia semnarii acordului de guvernare 2020-2024, la Palatul Parlamentului.El si-a exprimat increderea ca exista sanse pentru investirea Guvernului pana la Craciun."Speram si suntem foarte increzatori ca e o sansa reala sa putem avea un Guvern investit pana la Craciun", a declarat Barna.El a mentionat ca momentul de constituire a unei coalitii, dupa alegerile parlamentare, este unul "cu multa speranta, incredere si energie"."Zilele acestea, ultimele doua saptamani, indraznesc sa spun, au ridicat felul de a face politica in Romania si spiritul pe care USR PLUS l-a adus in politica - ma bucur sa constat ca am reusit sa il regasim si in aceasta coalitie, cu care venim azi in fata dvs. prin acest acord . Este un spirit care a facut sa avem o munca foarte serioasa si foarte responsabila pe ceea ce inseamna programul de guvernare, pe care il veti vedea maine", a spus liderul USR PLUS.Liderii PNL , USR PLUS si UDMR Ludovic Orban , Dan Barna, Dacian Ciolos si Kelemen Hunor - au semnat, luni seara, acordul de guvernare 2020-2024.CITESTE SI: