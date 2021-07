Barna nu exclude ruperea coalitiei din cauza Sectiei Speciale: In politica orice e posibil. Amendamentul toxic al UDMR e de neacceptat VIDEO

Intrebat daca conflictul privind desfiintarea Sectiei Speciale ar putea duce la ruperea coalitiei de guvernare, Dan Barna a explicat ca "orice e posibil". Cu toate astea, vicepremierul si-a exprimat optimismul ca se va ajunge la o solutie."In politica orice este posibil. Am vazut asta in ultimii 30 de ani. Pana in momentul fata aceasta coalitie a aratat ca avut intelepciunea si capacitatea de a gasi solutii si eu raman optimist ca va gasit coalitia solutii pentru desfiintarea SIIJ. Daca pe chestiunea de calendar sunt discutii unde putem fi toleranti, linia rosie e asumarea unor decizii in contra programului de guvernare. Vom avea o problema in momentul cand vor fi decizii in contra programului de guvernare. Este o forma sustinuta si validata de Comisia de la Venetia si tocmai din aceasta perspectiva vom continua discutiile in coalitie", a afirmat Dan Barna, la finalul sedintei USR PLUS de luni.Chestionat cum ii va convinge pe partenerii de guvernare de la UDMR sa renunte la acel amendament la proiectul de desfiintare a SIIJ, Dan Barna a raspuns: "Am analizat impreuna cu colegii din Biroul National toate variantele posibile. Concluzia este foarte clara - amendamentul UDMR, care se afla in momentul de fata in comisia de la Senat , este unul care nu desfiinteaza SIIJ. Amendamentul UDMR nu face altceva decat sa mute SIIJ la Parchetul General. Ori nu ne putem permite, ca stat, sa transmitem acest mesaj de reforma ca si gluma, prin care in loc sa desfiintam SIIJ pur si simplu schimbam eticheta de pe usa si adresa de pe cartea de vizita si mutam o sectie dedicata magistratilor la Parchetul General. Este un lucru de neacceptat. In momentul de fata cu privire la SIIJ avem toate argumentele politice si juridice si de la Comisia de la Venetia prin care se spune foarte clar ca un astfel de instrument saboteaza functionarea justitiei. Propunerea UDMR nu face decat sa mute adresa si e un lucru pe care nici Parchetul General nu si-l doreste".Premierul Florin Citu a afirmat, luni, referindu-se la neintelegerile din coalitie pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractunilor din Justitie (SIIJ), ca "Ministerul Justitiei trebuie sa sustina Parlamentul si coalitia sa gaseasca o solutie ca sa trecem peste acest moment".Ministrul Justitiei, Stelian Ion, afirma ca se poate rupe coalitia de guvernare din cauza nerespectarii obligatiilor asumate in domeniul Justitiei.Intrebat, duminica, la Prima TV, daca se poate rupe coalitia din cauza Sectiei speciale, Stelian Ion a raspuns: "Doar din cauza Sectiei speciale, acum, nu as putea spune foarte clar, dar se poate rupe categoric pe nerespectarea obligatiilor pe care ni le-am asumat pe Justitie".