Barna, despre scandalul cu premierul Cîțu: „Pentru noi toate opțiunile sunt pe masă. Nu vă jucați cu USR PLUS”

„Nici nu am apucat bine sâmbătă să spun în discursul meu pentru candidaţia la USR PLUS – nu vă jucaţi cu USR PLUS şi am văzut azi în şedinţa de Guvern, deşi am convenit că vom continua discuţiile pe PNDL 3, am constatat îna ceastă şedinţă de Guvern, unde la pregătitoare nu exista, că pe lista suplimentară a fost introdus la surpriză acest proiect privind programul Anghel Saligny. Este o încălcare a protocolului de guvernare. Un articol din protocolul de guvernare spune aşa - agenda Guvernului şi procesul de prioritazare al actelor normative va fi decis de premier împreună cu vicepremierii. Ce spune acest articol? Spune foarte simplu că guvernarea se face în coaliţie. Surprize ca cea de astăzi sunt de neacceptat pentru USR PLUS. Am avut acum câteva minute o discuţie cu colegii mei şi cei din conducerea USR PLUS şi pentru noi toate opţiunile sunt pe masă. Vom vedea cum evolua discuţiile la şedinţa din această seară. USR PLUS nu e împotriva dezvoltării locale, însă PNDL cum e prezentat în acest moment e ca primele două din perioada Liviu Dragnea ”, a afirmat miercuri Dan Barna.„Noi am propus nişte amendamente la OUG respectivă pentru a avea criterii foarte clare despre cum sunt alocaţi aceşti bani şi să nu mai fie alocaţi discreţionar politic. Avem această probleme de funcţionare a coaliţiei şi de credibilitate şi am transmis premierului ca această coaliţie să funcţioneze pe dialog”, a completat vicepremierul.Întrebat cum a fost dialogul în şedinţa de Guvern cu premierul Florin Cîţu, Barna a replicat: „Discuţiile private sunt discuţii private”.„Acest subiect nu a fost adoptat în cadrul şedinţei de Guvern, pentru că acea secţiune din şedinţa de Guvern a fost suspendată pentru această seară. La momentul dimineţii nu erau transmise avize nici de la Ministerul Justiţiei şi Ministerul Transporturilor. Sunt multe teme asupra cărora şi asta spune şi protocolul, dacă partenerii nu ajung la un acord , nu forţăm. Există un cost politic dacă adoptăm”, a completat co-preşedintele USR PLUS.El a mai spus că Biroul Politic Naţional al USR PLUS se va reuni după şedinţa de Guvern de la ora 19.00.„Avem şi o şedinţă a Biroului Politic Naţional pentru a lua decizii, după şedinţa de Guvern din această seară şi vom discuta în funcţie de cum decurge şedinţa Executivului. Nu vă jucaţi cu USR PLUS. Suntem aici să guvernăm. Nu plecăm acasă. Nu ne dăm bătuţi, pentru că avem un electorat care ne-a ales”, a mai explicat Barna.Chestionat dacă mai e luată în calcul de USR PLUS depunerea unei moţiuni de cenzură, dacă premierul insistă cu adoptare proiectului în forma iniţială privind programul Anghel Saligny, Dan Barna a răspuns: „Exact aceasta a fost discuţia cu colegii parlamentari . Toate opţiunile sunt pe masă şi literal toate opţiunile sunt pe masă”.La rândul său, ministrul Justiţiei Stelian Ion a afirmat că nu a fost depus avizul la acel proiect.„Nici până la această oră nu a venit la MJ originalul acestei lege . Nu avea cum să fie dat acest aviz. Termenul stabilit de guvern e de patru zile. Fiind un proiect atât de important și având numeroase observații, eu cred că trebuie citit cu mare atenție acest proiect. MJ își asumă toată responsabilitatea, sunt acolo profesioniști desăvârșiți. Acele observații trebuie respectate. Nu trebuie să privim acest minister ca un instrument politic. Orice presiuni nu pot fi făcute. Asupra mea nu s-au exercitat presiuni, premierul nu mi-a spus nimic de chestia asta. A întrebat de acest aviz. Semnătura MJ e foarte importantă așa încât fie că le place sau nu le place, unora dintre membrii guvernului, un anumit aviz de la MJ trebuie respectat, și în niciun dat nu trebuie dat în grabă”, a relatat Stelian Ion.Şedinţa de Guvern a fost supendată temporar miercuri după ce premierul Florin Cîţu a încercat să introducă pe ordinea de zi suplimentară programul Anghel Saligny dedicat comunităţilor locale, respectiv primăriilor, ceea ce a provocat nemulţumirea USR PLUS, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro.Potrivit acestora, vicepremierul Dan Barna şi restul miniştrilor USR PLUS s-au opus ca programul Anghel Saligny, care prevede o alocare de 50 de miliarde de lei pentru primari, să fie adoptat miercuri.Întrebat dacă USR PLUS a ameninţat că iese de la guvernare, premierul a răspuns: „Acum două zile ştiu că au luat o decizie să nu iasă de la guvernare. În şedinţă nu s-a întâmplat acest lucru”.Chestionat în continuare daca vicepremierul Dan Barna a vorbit despre ieşirea de la guvernare a USR PLUS, Cîţu a replicat: „Eu nu spun din discuţiile pe care le am cu partenerii mei de coaliţie”.