Barna sustine ca a avut un dialog "civilizat" in timpul audierii la DLAF: Au fost intrebari legate de cateva formulare de participanti la proiect, daca semnatura era a mea sau nu

El a mai spus ca intrebarile au fost destul de banale in legatura cu trei formulare de participanti la proiect, daca era sau nu semnatura lui pe ele, nefiind constatata nicio problema acolo. Vicepremierul a mai spus ca a clarificat si de ce nu era intr-o situatie de conflict de interese in ceea ce insemnau angajatii, acea croitorie de la Sibiu unde a fost si sora lui printre angajati. In campanie electorala, cand in urma acelui articol a fost o autosesizare a DLAF . Cand am primit invitatia m-am bucurat ca in sfarsit am ocazia sa clarific eventuale lucruri care erau neclare acolo. A fost un dialog civilizat, un dialog de cateva zeci de minute, cred ca am stat undeva la o jumatate de ora, 40 de minute. Au fost intrebari destul de banale legate de cateva trei formulare de participanti la proiect, daca semnatura era a mea sau nu era semnatura mea - nu a fost nicio problema acolo.Am clarificat de ce nu eram intr-o situatie de conflict de interese in ceea ce insemnau angajatii, acea croitorie de la Sibiu unde a fost si sora mea printre angajati. Acestea au fost cele doua teme abordate. A fost un dialog simplu. Sunt foarte multumit ca am avut ocazia sa clarific si sunt optimist ca vom ajunge intr-un termen, sper eu scurt si nu vom astepta inca 2 ani pentru a inchide aceasta poveste pentru care am consumat enorm de multa energie si eu si colegii mei din USR -PLUS", a afirmat Dan Barna, dupa audierea la DLAF. Vicepremierul a mai spus ca nu a fost nicio concluzie trasa la finalul audierii si nu va mai fi invitat a doua oara, inspectorii DLAF fiind multumit de clarificarile aduse. "Nu a fost nicio concluzie (a intalnirii - n.r.). Inspectorii din cadrul DLAF au notat ceea ce am spus, s-au declarat multumiti, au spus ca nu au niciun fel de problema, lucrurile sunt clare", a completat Barna.Pe 6 martie 2020, Dan Barna anunta ca sora a fost audiata, in cadrul verificarilor deschise de catre Departamentul pentru Lupta Antifrauda, la fosta sa firma.In 15 octombrie 2019, jurnalistii de la Rise Project au scris ca Dan Barna, seful USR, partidul care a initiat campania #FaraPenali, "este supervizorul senin al unor fraude si conflicte de interese cu fonduri UE". Antreprenorul de succes Dan Barna duce in spate o serie lunga de esecuri care au costat aproape sase milioane de euro, au afirmat jurnalistii care au prezentat o investigatie privind cateva dintre proiectele cu fonduri UE supervizate de prezidentiabilul USR - Plus.In 17 octombrie 2019, Departamentul de Lupta Antifrauda a anuntat ca face verificari in legatura cu trei proiecte pe fonduri europene in care este implicat Dan Barna. USR a afirmat, la momentul respectiv, ca acestea au mai fost verificate de organismele intermediare si de autoritatile de management, "care nu au gasit niciun fel de nereguli financiare sau de oricare alta natura"."Orice verificare si re-verificare a activitatii mele este binevenita. Am fost si raman deschis si transparent, ca intotdeauna", a spus atunci Dan Barna.Ulterior, Departamentul de Lupta Antifrauda a facut precizari in cazul Dan Barna, afirmand ca una dintre actiunile de control vizand proiectele cu fonduri europene in care acesta a fost implicat a fost declansata anterior anchetei Rise Project si a respins categoric "orice asociere sau incercare de asociere a activitatii sale cu alte evenimente din spatiul public", respectiv campania electorala.