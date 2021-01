Barna: Unul dintre obiectivele Guvernului este reformarea feudalismului clientelar al inspectoratelor scolare

''Unul dintre obiectivele acestui Guvern, asumat in programul comun de guvernare, este reformarea feudalismului clientelar al inspectoratelor scolare. De prea multi ani ridicam din umeri nepasatori la aceasta realitate jenanta pe care o retraim azi. Am discutat azi cu premierul si ministrul Educatiei. Primul pas anul acesta va fi sa organizam examene nationale pe bune, atat pentru inspectori, cat si pentru directorii de scoli. Cei care se bucura azi de o necuvenita numire conjuncturala se vor bucura pentru scurta durata. Ceilalti vor avea ocazia sa confirme'', a scris Barna pe Facebook El a facut referire la ceea ce se intampla in aceste zile cu numirile de directori de scoli.''Pe bune, despre directorii de scoli. Primesc de doua zile sute de mesaje cu proteste, reprosuri, nemultumiri sau intrebari despre inlocuiri si numiri de noi directori de scoli prin aproape toate judetele tarii. Da, in aceste zile expira mandatele a peste 8.000 de directori de scoli. Da, cele mai multe mandate sunt prelungite, cum e si firesc in mijloc de an scolar, dar se pare ca spre 1.000 de directori sunt inlocuiti din cele mai variate motive sau pretexte. Pentru unele scoli aceste inlocuiri erau inerente si posibil sa fie benefice, pentru foarte multe altele insa aceste inlocuiri intempestive au creat un sentiment justificat de nedreptate, abuz si politizare in randul dascalilor si al parintilor. Acest demers rusinos, de mimetism de tip psd-it, nu este o initiativa a Guvernului proaspat instalat, dar este cel mai edificator exemplu ca lucrurile nu mai pot continua asa in Educatie'', a subliniat Barna, copresedinte USR PLUS.Potrivit acestuia, Legea Educatiei Nationale, art. 258 (7), lasa acest atribut de numire a directorilor de scoli ''la bunul plac al inspectorilor scolari generali'', care fac, ''cu marginale exceptii, ce-au vazut si au invatat de 30 de ani: se schimba Guvernul, vine oportunitatea, reglam conturile sau respectam ordinele si schimbam buni, rai, cu de-ai nostri, oricare ar fi ei''.''Abuzul de tribalism politic este o apucatura reflexa care trebuie inlocuita cu masuri sistemice reale, nu doar cu demiterile eventuale ale unor inspectori generali despre care vom constata probabil in zilele urmatoare ca au facut exces de zel sau de obedienta'', a mentionat vicepremierul.