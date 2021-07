Dan Barna: USR PLUS respinge orice initiativa de retragere a dosarului privind Rosia Montana de la UNESCO

"Este o discutie Rosia Montana . A fost in Guvern prezentat un memorandum dinspre Ministerul Finantelor. Pozitia USR PLUS este una foarte clara: respingem orice initiativa, din orice directie ar veni, de retragere a dosarului de listare a Rosia Montana la UNESCO, pentru ca listarea Rosia Montana la UNSECO nu are ca afect niciun fel de blocare a statului roman pentru eventuale proiecte viitoare in momentul in care tehnologia s-ar imbunatati sau ar deveni una functionala pentru mediu.Deci listarea la UNESCO nu ne impiedica pe noi ca stat roman sa avem in continuare un control pe legislatia zonei respective, pentru ca UNESCO nu blocheaza nimic, UNESCO doar asigura o protectie si un prestigiu unei zone unice in lume", a spus Barna, la Palatul Parlamentului, dupa sedinta coalitiei de guvernare. Premierul Florin Citu a declarat luni ca in coalitia de guvernare sunt cautate solutii in dosarul Rosia Montana, anume ca situl sa fie inclus in patrimoniul UNESCO si sa se afle raspunsul la intrebarea daca poate avea loc si exploatarea miniera."Exact astea sunt discutiile in coalitie, sa vedem care este solutia pentru a merge mai departe. Sa pastram si situl UNESCO si daca sa putem si sa exploatam. Cautam o solutie. De aceea am chemat specialistii. In coalitie vin oameni care ne spun care sunt variantele. Pe de o parte, avem opinia de la firma de avocatura, pe de alta parte, avem Ministerul Culturii", a spus seful Guvernului.In ceea ce priveste dosarul includerii Rosiei Montane in patrimoniul UNESCO, el a afirmat ca "nu s-a luat nicio decizie la nivel de Guvern in acest sens".