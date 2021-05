Candidatii surpriza care l-ar putea inlocui pe Dan Barna la congresul USR PLUS. "Au mai rasarit lideri care fac treaba"

"Dacian Ciolos va fi viitorul lider al USRPLUS"

Sageti de la Ciolos catre Barna

Acesta l-a dat exemplu chiar pe actualul ministru al Transporturilor, Catalin Drula , care ar putea fi un contracandidat pentru Dacian Ciolos , daca DNA va incepe urmarirea penala in cazul lui Dan Barna "Au mai rasarit lideri care fac treaba, cum ar fi Catalin Drula, ministrul Transporturilor" a comentat Miruta pentru radioinfinit.ro Contactat de, Miruta spune ca ministrul Transporturilor este unul dintre ministrii cabinetului Citu "care isi face exemplar treaba" si catre care "multi colegi se uita ca referinta". Totodata, politicianul a explicat ca e foarte probabil sa fie si alti candidati la Congresul USRPLUS, fara sa faca vreo referire anume."Da, e posibil sa fie si alti candidati la Congresul USRPLUS. Nu m-am referit la cineva anume, insa este o chestiune naturala in USRPLUS ca absolut orice membru USRPLUS sa isi poata manifesta intentia de a candida. Este o chestiune sanatoasa, foarte probabil. Cat timp mecanismul de desemnare a candidatilor ia in calcul ponderat optiunea oricarui membru USR , nu mi se pare decat un exercitiu extrem de democratic care da incredere membrilor ca parerea lor chiar conteaza.Oricare dintre colegii nostri, cu vizibilitate mai mare, in special ministri cu rezulatate, ar putea fi candidati la Congres. Catalin Drula este unul dintre ministrii cabinetului Citu care isi face exemplar treaba si catre care multi ministri, din punct meu de vedere, se uita ca referinta. Da, oricine poate candida la Congres. Este o chestiune de strategie, de dorinta, de grad de implicare", a declarat Radu Miruta pentruIn contextul unei eventuale urmariri penale a lui Dan Barna, mai multi USR-isti incearca in aceasta perioada sa gaseasca si o varianta inlocuitoare pentru acesta la Congresul USRPLUS pentru a nu fi acuzati ca merg pe varianta unui candidat unic, asa cum fac partidele traditionale, au explicat surse politice pentru Ziare.com. Unul dintre numele aparute in aceste zile este cel al actualului ministru al Transporturilor, Catalin Drula.Precizam caa incercat sa ia legatura si cu ministrul Catalin Drula, insa acesta nu a putut fi contactat pentru a confirma o eventuala intentie a sa cu privire la Congresul USRPLUS.Sociologul Mircea Kivu este de parere, insa, ca Dacian Ciolos va fi viitorul lider al USRPLUS. Intr-o declaratie pentru Ziare.com, Mircea Kivu a sustinut ca e posibil ca ministrul Catalin Drula sa candideze, daca Dan Barna se va retrage, insa acesta nu are sanse reale de castig intr-o batalie cu Dacian Ciolos."Eu cred ca Dacian Ciolos este viitorul presedinte al partidului. El are cele mai mare sanse, de la bun inceput le-a avut, dupa modul in care s-a retras Nicusor Dan . E posibil sa candideze Catalin Drula, ca sa nu fie un singur candidat, dar sanse reale cred ca nu are. Este unul dintre ministrii cu cea mai buna imagine, dar nu cred ca are multa sustinere in filiale. Toti oamenii care sunt in fata la USR sunt fosti membri ai Guvernului Ciolos. Daca Guvernul Ciolos e la putere in ambele partide, de ce ar fi alt castigator decat Dacian Ciolos?", a explicat sociologul pentruAmintim ca Dan Barna a anuntat la inceputul lunii ca va candida pentru functia de presedinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie: "Este un proiect la care am muncit foarte mult timp si doresc sa duc mai departe acest proiect", a spus vicepremierul.Anuntul vine dupa ce, anterior, copresedintele Aliantei, Dacian Ciolos, si-a anuntat intentia de a fi candidatul la alegerile prezidentiale. Acesta a vorbit atunci si despre o candidatura la functia de presedinte al USR PLUS si a trimis sageti catre contracandidatul sau, Dan Barna, dand de inteles ca cel din urma nu ar mai avea timp sa se ocupe de conducerea partidului dupa ce a fost numit vicepremier in guvern "Cine se ocupa de partid trebuie sa se ocupe si de conducerea partidului si de organizarea lui. Cand esti in Guvern sau in Parlament ai si acolo anumite responsabilitati, unele sunt mai solicitante decat altele", a spus Ciolos.In schimb, intrebat daca el poate conduce partidul de Bruxelles, Ciolos a spus: "Da, pot. Imi ia cateva ore sa ajung la Bruxelles si inapoi de la Bruxelles. Deci nu asta e problema."