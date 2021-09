Ce spun candidații pentru șefia USR PLUS: „N-ar trebui să mai punem așa mult accept pe oameni ca la demiterea lui Vlad Voiculescu”. Opoziție vs. guvernare cu PNL

Primul care a răspuns la întrebare a fost senatorul USR PLUS , care a explicat că rezultatele opținute de formațiune la guvernare sunt mai importante decât unele demiteri cum a fost în cazul lui Vlad Voiculescu sau Stelian Ion „Am fost votați de electorat pentru a influența guvernarea acestei țări. Nu putem doar să fim la guvernare, trebuie și să facem. Până acum s-a demonstrat că nu putem face la guvernare cu deal-urile care au fost și partenerii care au fost. Ce mi-aș dori e dacă mai ieșim de la guvernare, să o facem în baza unor priorități clare de politici publice, cu foarte mult suport popular și pe care le-am promis electoratului. Nu cred că ar mai trebui să punem atât de mult accent cum am pus în decembrie la demiterea lui Vlad Voiculescu și cum am pus acum, pe oameni. Succesul nostru la guvernare depinde de rezultate, nu de niște nume care se plimbă pe niște funcții, de la partidul nostru sau de la alta partide”, a explicat Darău.l-a contrazis pe acesta din urmă, precizând că oamenii „sunt foarte importanț”, și s-a arătat în favoarea unei continuări a guvernării alături de PNL și UDMR , doar în scenariul cu un alt premier „Mătușa mea spunea că lucrurile se fac cu oamenii. Oamenii sunt foarte importanți. Însă ceea ce e cu adevărat important este să înțelegem că opțiunile astea sunt clare. Singura coaliție care poate să modernizeze această țară e USR PLUS PNL UDMR. E opțiunea PNL să vină cu un alt premier și de a ne întoarce la o logică în care electoratul are încredere. Aș prefera o coaliție care să funcționeze. Asta e opțiunea sănătoasă pentru dezvoltare, dar orice altă variantă, inclusiv opoziția, e o variantă pe care putem să ne-o asumăm”, a relatat Dan Barna.Ultimul candidat care a răspuns la întrebare a fost, care s-a arătat și el în favoarea continuării alianței cu PNL și cu UDMR, însă a sugerat că USR PLUS ar putea fi cel care propune noul premier, și nu liberalii.„Sensul USR PLUS e de a schimba sistemul. Dacă avem garanții și ne putem lua garanții că putem face aceste reforme, are sens să rediscutăm de o reintrare la guvernare. Dar trebuie să ne luăm aceste garanții. Cred că cea mai bună modalitate prin care putem să ne asigurăm că dacă intrăm la guvernare putem face reforme, e să le propunem PNL și UDMR s ă facem o propunere de premier care să facă aceste reforme. Poate să existe un echilibru de putere. Dacă nu vom avea garanția că facem reforme, atunci mai bine ne gândit și la opoziție. Alegerile anticipate sunt o opțiune, dar asta depinde de ce face PSD și nu trebuie să ne facem planuri în funcție de propteala numită PSD”, a subliniat Cioloș.