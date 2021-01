Ce atributii vor avea vicepremierii Dan Barna si Kelemen Hunor. Premierul a luat decizia

Astfel, in scopul asigurarii indeplinirii prioritatilor majore din Programul de guvernare si a masurilor prevazute in Planul de Redresare si Rezilienta, Dan Barna va coordona toate activitatile din domeniile de responsabilitate apartinand urmatoarelor ministere: Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Sanatatii, Ministerul Justitiei, Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.In acelasi timp, viceprim-ministrul Kelemen Hunor va coordona domeniul minoritatilor nationale, precum si toate activitatile din domeniile de responsabilitate apartinand urmatoarelor ministere: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, Ministerul Tineretului si Sportului.In vederea indeplinirii atributiilor ce le revin, cei doi vicepremieri vor aviza planurile de masuri sectoriale si proiectele de acte normative elaborate de ministerele ce le revin in coordonare.Totodata, ei asigura informarea permanenta a prim-ministrului in legatura cu aplicarea prevederilor celor doua decizii prin care le-au fost stabilite atributiile. Deciziile au fost publicate luni in Monitorul Oficial.