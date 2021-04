15 lucruri pe care nu le stiati despre Dan Barna: Cand nu avea bani a mancat paine cu mustar. De ce nu si-a ridicat ochelarii cand i-au cazut in Parlament

1. Dan Barna a povestit in emisiunea "La Cina" de la Digi 24 ca in copilarie era un copil curios si stia tot ce avea prin casa, inclusiv unde se gaseau certificatele de deces ale bunicilor, actele tatalui si alte astfel de documente. Din acest motiv, Mos Craciun nu l-a luat niciodata pe surprindere.Si-a dorit sa fie scafandru, apoi arheolog, insa mama lui l-a incurajat sa urmeze dreptul.2. In timpul scolii un profesor l-a lovit peste ureche si s-a ales cu o problema la timpan. Nu le-a spus parintilor pentru ca i-a fost teama, iar pe vremea aceea a lua bataie la scoala era un lucru normal. Nu poate sa faca scufundari la mare adancime, insa a sarit cu parasuta.3. Vicepremierul spune ca nu a avut o viata roz intotdeauna. A stat 10 ani intr-o mansarda, in perioada studentiei dar si in primii ani de munca. Era o camera foarte mica in care avea loc un pat un birou si un dulap de fier in care sisi tinea tricoruile.Cand nu avea bani, manca paine cu mustar, insa nu rata cateva chefuri sau iesiri in oras cu colegii.4. Barna a mai povestit ca dupa ce si-a dat demisia din avocatura a ramas "somer" sase luni.5. Vrea sa iasa din politica dupa 12 ani si "sa isi refaca viata", sa faca fotografii. Ii e dor de momentele in care "sa-ti sufli nasul linistit fara sa te ingrijorezi daca sunt trei camere in jur"6 Despre vaccinare, Barna a spus ca in doua trei luni se vor epuiza doritorii de vaccin si vom incepe o lupta cu prietenii, vecinii si rudele care cred ca ni se baga cipuri.Despre filmul Colectiv spune ca are sanse sa ia un premiu Oscar pentru ca surprinde o realitate care nu este doar a Romaniei. Multe tari gasesc bucati de situatii similare propriilor sisteme.7.A dat afacerile pe politica pentru ca este un om care accepta provocarile.A spus ca a slabit patru kilograme dupa ce a primit un telefon in care era invitat sa intre in politica, in 2016. El era atunci un antreprenor, avand o firma de consultanta.8. Barna a mai spus ca nu mai pune la suflet toate criticile si acum rade de toate acestea.9. Despre Paste isi aminteste ca, atat timp cat a trait bunica sa de la Dragasani a fost pastrata traditia in familie. Mergeau cu trenul pana la Dragasani, ii asteptau un vecin in gara si ii ducea pana la bunica acasa.Isi aminteste ca de Paste fiecare familie facea un cos cu mancare, apoi fiecare impartea celorlati.10.Ultima oara cand i-a luat sotiei flori fara motiv a fost in urma cu 12 zile.11. A mancat lacuste.12. Daca ar castiga la LOTI ar face niste case pentru copiii defavorizati.13. Ultima carte citita a fost una de umor negru.14. Ultima data cand si-a cerut scuze a fost in urma cu cateva zile, la birou.15. Dan Barna a marturisit ca dupa ce i-au cazut ochelarii a intentionat sa ii lase acolo pana cand putea sa mearga sa ii ia. "Am o relatie cu lucrurile in acest mod: Ok, daca ati cazut, atunci stati acolo". "I-a vazut o colega, i-a facut semn unui alt coleg care a venit si i-a ridicat si asa a inceput", a spus Dan Barna