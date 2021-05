USRPLUS se pregateste de congres. Cum arata ultimele calcule din partid: mize uriase pentru Barna si Ciolos

Cum va fi ales noul presedinte al USRPLUS

Se ia in calcul varianta Catalin Drula

Totodata, acestia au cerut ca pana la 1 iulie sa fie organizate alegeri in toate filialele din teritoriu.Alegerile din teritoriu au o miza extrem de importanta intrucat noile birouri judetene vor decide delegatii care vor vota conducerea partidul pentru urmatorii 4 ani. Asadar, ca si in cazul PNL, candidatii la Congres nu isi pot contoriza la aceasta ora numarul filialelor care ii sustin.Potrivit actualului statut al USR , fiecare filiala a partidului va avea un numar de delegati proportional cu rezultatul obtinut la ultimele alegeri, astfel ca, la un prim calcul, structura de conducere a USRPLUS va avea 24 de membri.Acelasi statut prevede faptul ca presedintele formatiunii politice va fi ales printr-un vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, iar mandatul acestuia este de maxim 4 ani."In situatia in care niciun candidat nu a obtinut majoritatea voturilor exprimate pentru functia de Presedinte USR, se desfasoara un al doilea tur de vot, intre candidatii clasati pe locurile 1 si 2 in primul tur", se mai precizeaza in statut.Cei care si-au anuntat pana in prezent intentia de a candida la sefia USRPLUS sunt Dacian Ciolos si Dan Barna , cei doi copresedinti ai formatiunii politice. Surse politice au precizat, insa, pentruca Dacian Ciolos lipseste din spatiul public in ultima perioada, acesta fiind preocupat mai mult de discutiile si negocierile din Parlamentul European, iar peste Dan Barna s-a lasat o tacere, vicepremierul astepta la aceasta ora vesti de la DNA.Amintim ca Dan Barna a anuntat in urma cu ceva timp ca in cazul in care va porni urmarirea penala impotriva sa se va retrage din functii. Precizarile acestuia au venit dupa ce DLAF a anuntat ca a trimis la DNA dosarul privind afacerea cu fonduri europene in care au fost implicati Dan Barna si sora acestuia."Daca se va porni urmarirea penala impotriva mea, evident ma voi retrage. (...) Principiile pe care le sustin, fara penali in functii publice, voi continua sa le sustin si reprezinta o valoare si un crez cu care am venit in politica si cu care voi continua sa fac politica in Romania. Am solicitat nota de constatare de la DLAF", a declarat Dan Barna.In acest context, mai multi lideri USR iau in cacul o "varianta de rezerva", in cazul in care Dan Barna va fi anchetat de DNA, in persoana ministrului Transporturilor Catalin Drula. Surse politice sustin, insa, ca ministrul Catalin Drula nu doreste sa il contracandideze pe vicepremierul Dan Barna, cu o singura exceptie: daca acesta se va retrage ca urmare a unei anchete pornita de DNA."Popularitatea lui Catalin Drula este in continua crestere la noi in partid , insa ministrul nu il va contracandida pe Barna decat daca vicepremierul va fi nevoit sa se retraga", au precizat surse politice pentruTotodata, in partid se discuta despre faptul ca numarul 1 si 2 din nou infiintata formatiune politica, dupa Congresul din toamna, trebuie sa fie optiuni pentru alegatori la alegerile prezidentiale din 2024. Mentionam ca, atat Dan Barna, cat si Dacian Ciolos au vorbit despre o eventuala candidatura si la alegerile prezidentiale din 2024.