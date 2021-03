Dan Barna: "Incheierea MCV pentru Romania - unul din obiectivele majore ale Guvernului"

"Insa atingerea acestei tinte depinde doar de Romania. Eforturile prioritare tin de corectarea legilor justitiei, desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si punerea Codului penal si a Codului de procedura penala in acord cu deciziile Curtii Constitutionale", scrie Dan Barna , miercuri, pe pagina de Facebook El mentioneaza ca acest lucru i-a fost transmis si vicepresedintelui Comisiei Europene Vera Jourova si ca a primit asigurari ca incheierea MCV este si pe agenda executivului european."Dupa 13 ani in care Romania a fost subiect al unei monitorizari exceptionale din partea Comisiei Europene, cu regrese majore in 2018 si 2019, am incredere ca eforturile noastre intensificate in perioada urmatoare vor duce la o functionare normala si predictibila a statului de drept in Romania. Mesajul doamnei Jourova si al Comisiei a fost foarte clar: din partea Romaniei se asteapta fermitate si rezultate. Angajamentul nostru este ca le vom livra", precizeaza viceprim-ministrul.