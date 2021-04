Dan Barna, despre o noua candidatura la prezidentiale: "Nu exclud"

Dan Barna a fost intrebat, sambata, la Digi 24, daca va cere votul romanilor si la alegerile rpezidentiale din 2024 si a afirmat: "Asta voi decide impreuna cu colegii mei, poate sa fie. Nu exclud. (...) Nu se face de azi pe maine (politica - n.r.), dar in egala masura ceea ce pot sa spun acum cu fermitate este ca imi doresc sa am o prezenta cat mai consistenta in politica din Romania si in urmatorii ani. Daca asta va presupune si o candidatura la prezidentiale, mi-o voi asuma fara niciun fel de problema".Vicepremierul a precizat ca o noua candidatura la prezidentiale "este unul dintre scenariile care exista" si la care se gandeste."E un scenariu real, e un scenariu care exista, despre care discutam, discuta si colegii mei, discut si eu. Vom vedea daca asta va fi decizia pana la urma. Nu o exclud, nici nu este o chestiune de viata si de moarte. Este o posibilitate", a mai declara Barna.Inntrebat daca-si mai doreste sa fie presedintele Romaniei, Barna a explicat: "Experienta candidaturii la prezidentiale de acum 2 ani m-a invatat ca trebuie sa fii pregatit pentru genul acesta de situatie si in momentul de fata ma pregatesc. O sa vedem ce se va intampla".Dan Barna a candidat la alegerile prezidentiale din 2019, insa nu a reusit sa intre in turul al doilea, fiind invind de Klaus Iohannis si Viorica Dancila