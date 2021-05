De ce nu-i vor fi afectate sansele lui Dan Barna la Congresul USRPLUS, dupa acuzatiile aparute: "Cand intri in politica risti sa capeti, prin supraexpunere, tente de gri"

Barna: Daca se va porni urmarirea penala impotriva mea, evident ma voi retrage

Analistul politic Alfred Bulai este de parere ca acuzatiile care l-ar viza pe Dan Barna nu ii afecteaza sansele la Congresul USRPLUS programat sa se desfasoare in toamna anului 2021."USRPLUS a devenit un partid consacrat. Ei nu realizeaza inca faptul ca nu mai sunt partidul nou, forta noua. USRPLUS este un partid care se afla la guvernare si a intrat in erodarea tipica a partidelor. Nu mira pe nimeni ca si domnul Barna poate sa fie anchetat, ca si alti sefi de partide. Din punctul acesta de vedere, partidul curateilor si oamenilor corecti functioneaza atata timp cat nu sunt la guvernare si nu sunt expusi opiniei publice.Ei nu realizeaza ca nu mai fac parte din cel mai nou partid. Cand intri in politica devii mai transparent, vrei nu vrei. Daca devii mai transparent s-ar putea sa se vada si tot felul de lucruri neplacute. Nu stiu daca e grav sau nu ce a facut domnul Barna, daca acuzatiile sunt reale sau nu. Dar atata timp cat intri in politica risti sa capeti, prin supraexpunere, si tente de gri. Asta e politica.Nu cred ca ii vor afecta sansele la Congres lui Dan Barna aceste acuzatii", a declarat Alfred Bulai pentruTotodata, Bulai crede ca initiativa USR "Fara penali in functii publice" a fost "o gluma" si "a fost valabila doar atunci cand nu erau ei in functii publice"."Nu confundati ceea ce se intampla in interiorul partidelor cu votul cetatenilor. In interiorul partidelor conteaza cum iti creezi tu delegatii la congres . De regula, daca e inteligent, seful stie cum sa isi aleaga sustinatorii la congres.Interesele sunt de alta natura la numirea sefilor de partide. Sunt interese directe pe care ei le pot avea, nu cred ca ii doare foarte mult de dosarul domnului Barna. Nu va asteptati la o reactie morala cumva a celor din USRPLUS. In lupta politica interna vor folosi eventual si acest argument, dar nu cade nimeni pe spate.Fara penali in functii publice a fost o gluma. Asta a fost doar atunci cand nu erau ei in functii publice", spune analistul.Dan Barna a declarat marti, 11 mai, in plenul Parlamentului, ca in cazul in care va porni urmarirea penala impotriva sa se va retrage din functiile publice."Daca se va porni urmarirea penala impotriva mea, evident ma voi retrage. (...) Principiile pe care le sustin, fara penali in functii publice, voi continua sa le sustin si reprezinta o valoare si un crez cu care am venit in politica si cu care voi continua sa fac politica in Romania. Am solicitat nota de constatare de la DLAF", a declarat Barna.Precizarile vicepremierului au venit dupa ce jurnalistii de la Newsweek au scris ca vicepremierul Dan Barna ar fi una din cele patru persoane pe care Departamentul de Lupta Anti-Frauda le-a reclamat la DNA pentru "posibila savarsire a unor fapte de natura penala".Dan Barna a anuntat vineri, 7 mai, la Sibiu, ca va candida pentru functia de presedinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie."Este un proiect la care am muncit foarte mult timp si doresc sa duc mai departe acest proiect USR PLUS", a spus Dan Barna, intrebat intr-o conferinta de presa, la Sibiu, daca va candida pentru functia de presedinte al partidului rezultat din fuziunea intre USR si PLUS.