Dan Barna, despre cererea Sectiei Speciale de renumarare a voturilor la Sectorul 1: PSD refuza sa accepte rezultatul alegerilor

Solicitarea lui Iasinovschi

Dan Barna a fost intrebat, miercuri, ce parere are despre situatia creata la Sectorul 1, dupa decizia de renumarare a voturilor si a afirmat "Aici nu am nimic de comentat. Vorbim despre o plangere din campania PSD, care refuza sa accepte rezultatul alegerilor , rezultatul voturilor cetatenilor".Procurorul Sorin Iasinovschi de la Sectia Speciala pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus printr-o ordonanta de delegare ca Politia Bucuresti sa renumere toate voturile de la alegerile locale din Sectorul 1 din Bucuresti, castigate de Clotilde Armand (USR) in dauna lui Dan Tudorache (PSD).Procurorul a luat aceasta masura intr-un dosar constituit ca urmare a plangerii facute PSD Sectorul 1 impotriva lui Dan Barna, presedintele USR, procurorul Nicolae Sprancu - presedintele Biroului Electoral Sector 1 () si Andrei Nicolescu, membru USR.