Dan Barna, dupa ce Ciolacu a anuntat ca sustine demiterea primarului Clotilde Armand: E aproape induiosator sa vezi liderul PSD lesinand de grija cetatenilor

"E aproape induiosator sa vezi liderul PSD lesinand de grija cetatenilor, printr-un discurs super populist (...) I se reproseaza unui primar ca are grija de o risipa infioratoare a banilor cetatenilor din respectivul sector", a declarat, marti seara, la TVR 1, Dan Barna, intrebat despre declaratia lui Marcel Ciolacu potrivit careia PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1 Clotilde Armand Barna a mai precizat ca exista un contract de aproape 25 de ani, in cadrul caruia se platesc sume uriase de bani pentru colectarea gunoiului."Avem un contract de aproape 25 de ani (...) Sectorul 1 plateste gunoiul la pret de pietre pretioase, la pret de minereu de aur, ori lucrul acesta nu poate fi acceptat", a mai declarat Barna, precizand ca preturile sunt de patru-cinci ori mai mari decat se plateste in orice oras al tarii. Marcel Ciolacu a anuntat marti ca PSD a decis sa sustina orice initiativa cetateneasca prin care sa fie organizat un referendum pentru demiterea primarului Sectorului 1 Clotilde Armand