Dan Barna: Sustin orice masura, oricat de ferma, pentru a incuraja vaccinarea anti-COVID-19

"In ce priveste vaccinarea, orice masura, oricat de ferma este, o sustin cu toata convingerea. Adica eu chiar cred ca ar fi trebuit sa avem masuri mult mai ferme in ceea ce inseamna vaccinarea, in sensul de acces limitat la evenimente, nici macar pe partea cu teste, ci doar pentru persoane vaccinate, tocmai pentru a incuraja vaccinarea. Pentru ca, da, vorbim de perspectiva unui val 4, care vedem ca in multe tari din lume este deja activ. Vorbim de o tulpina care raspunde la vaccin, si asta e foarte bine, dar pentru asta trebuie sa fii vaccinat.Este mult mai molipsitoare, daca la vechile tulpini, cea originala si cea britanica, dintr-o familie de 5, la cea originala se infectau una sau doua persoane, la cea britanica erau trei, la aceasta, Delta, la aceasta ultima tulpina, se infecteaza 5 din 5. Deci, daca iti intra virusul in familie toata familia face COVID. Ori e foarte important daca esti vaccinat sa nu ai simptome deloc sau foarte usoare sau nici macar sa nu ajungi la spital, fata de varianta in care nu esti vaccinat si, Doamne fereste, poti sa ajungi la Terapie Intensiva sau intr-o situatie foarte grava. (...) Nu exista, si o spun din pacate, posibilitatea vaccinari obligatorii, e o chestiune pe care o inteleg si o respect, dar masuri ferme prin care vaccinarea sa fie incurajata le sustin, pentru ca e solutia prin care putem cu totii sa ne asiguram ca nu vom ajunge din nou in situatiile neplacute pe care le-am trait anul trecut", a declarat Dan Barna, la postul B1 TV.Afirmatia a fost facuta in contextul in care unele state din Europa, printre care si Franta, intentioneaza sa introduca obligativitatea vaccinarii anti-COVID-19 pentru lucratorii din domeniul sanitar.