Dan Barna, dezvăluiri despre demiterea lui Stelian Ion: „Cîțu l-a sunat și l-a amenințat că dacă nu dă aviz, va fi demis”

Dan Barna a declarat, la Digi 24, că premierul a luat guvernarea pe nume personal."Domnul premier a avut nişte explicaţii dificile de dat societăţii legate de tinereţea domniei sale. Am trecut peste acel moment dintr-o solidaritate firească. În momentul în care discutăm luni că PNDL nu ajunge pe ordinea de zi şi miercuri la şedinţa de coaliţie pe ordinea suplimentară apare aşa, pe varianta surpriză, din partea casei, un subiect asupra căruia nu a existat acord în coaliţie şi ni se spune: asta e voinţa mea, mi-o asum eu. Ceea ce s-a întâmplat acum e că premierul a luat guvernarea pe nume personal”, a transmis Barna.El a menţionat că ministrul Justiţiei a fost ameninţat de premier că dacă nu semnează avizul va fi demis."Seara a continuat cu sunarea ministrului Justiţiei, cu ameninţarea că dacă până la 12 noaptea nu dă aviz va fi demis. (…) L-a sunat între orele 19-20, am fost sunat şi eu, şi Dacian Cioloş. Ni s-a spus că dacă până la ora 24 ministrul Justiţiei nu îi dă un aviz pe această OUG care nu ajunsese în original la Ministerul Justiţiei, îl va demite. După o oră a şi apărut decizia de demitere”, a explicat Dan Barna.El a menţionat că Stelian Ion va fi propunerea USR PLUS într-un viitor guvern ca ministru al Justiţiei.