Dan Barna: S-au pierdut nişte luni pentru că un premier a preferat să spună la televizor ”Totul e în control, nu vă bateţi capul, mă ocup eu!”

Fostul viceprim-ministru Dan Barna a declarat miercuri, 29 septembrie, că a participat la mai multe întâlniri cu fostul ministru al Sănătăţii Ioana Mihăilă şi cu premierul Florin Cîţu, în care ministrul propunea măsuri pentru accelerarea vaccinării şi pregătirea celui de-al patrulea val al pandemiei, Barna afirmând că de fiecare dată Florin Cîţu spunea că "nu are rost să discutăm despre valul patru".

"Este exact un sentiment de frustrare şi amărăciune că s-au pierdut nişte luni pentru că un premier a preferat să spună la televizor totul e în control, nu vă bateţi capul, mă ocup eu! Abordarea asta de tip Superman când era mic pe care am văzut-o în lunile astea ne costă acum foarte mult pe noi, ca ţară", afirmă Dan Barna.

"Am participat la patru sau cinci întâlniri pe care le-am avut cu Ioana Mihăilă, ministrul Sănătăţii şi cu premierul în care Ioana a venit constant cu propuneri, cu variante - hai să stimulăm vaccinarea, hai să dăm vouchere, hai să facem acea loterie, hai să plătim personalul din centre, hai să asigurăm bugetul necesar pentru ca oamenii să fie stimulaţi să-i convingă pe oamenii din comunităţile lor, medicii de familie, să facă vaccinarea.

De fiecare dată răspunsul premierului era: bine, mai discutăm, vedem, valul trei a trecut, nu o să mai fie ce a fost, nu are rost să discutăm despre valul patru. Adică a fost o refuzare de asumare a unei probleme evidente pe care noi o semnalam constant - şi Ioana Mihăilă, şi eu - în întâlnirile pe care le-am avut, or lucrul ăsta, efectul acestei atitudini de a ignora problema şi de a crede, pe principiul struţului, că dacă nu ne uităm la ea dispare, îl trăim în aceste zile”, a declarat Dan Barna, miercuri seară, la B1 Tv.

Barna a afirmat că şi la rectificarea bugetară fostul ministru a depus în mod repetat memorii în care cerea buget pentru diverse acţiuni.

Fostul vicepremier a subliniat că în luna iunie, atunci când propunea participarea la unele activităţi în baza certificatului verde a fost ignorat, iar acum ideile sale sunt implementate.

"A fost o miză. Câştigarea acestui congres (al PNL – n.r.) a făcut, din păcate, pentru România să fie încurajată şi promovată o atitudine – totul e roz, totul e bine, duduim, România pluteşte pe un nor de bunăstare, celelalte ţări nu se pricep, dar noi suntem unde trebuie să fim, nu eram unde trebuia să fim, am spus lucrul ăsta, am spus-o public şi eu, şi colegii mei. Faptul că zicem acum «am avut dreptate», faptul că vă spun că în iunie am zis exact ce zice acum premierul nu e o bucurie nici pentru mine, nici pentru nimeni din USR PLUS. Este exact un sentiment de frustrare şi amărăciune că s-au pierdut nişte luni pentru că un premier a preferat să spună la televizor totul e în control, nu vă bateţi capul, mă ocup eu! Abordarea asta de tip Superman când era mic pe care am văzut-o în lunile astea ne costă acum foarte mult pe noi, ca ţară”, a adăugat Dan Barna.

Fostul vicepremier a catalogat drept "ridicole" şi "una dintre cele mai revoltătoare minciuni" afirmaţiile premierului conform cărora USR PLUS nu s-a implicat în campania de vaccinare, Barna arătând că partidul pe care îl conduce a fost singura formaţiune parlamentară care şi-a folosit fondurile din subvenţii "nu să plătească emisiuni la televiziuni, cum au făcut PNL şi PSD", ci pentru a organiza campanii pro-vaccinare în ţară.

