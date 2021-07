Barna: ”Cel mai simplu ar fi să ieşim de la guvernare, numai că românii ne-au cerut să luptăm pentru România”

„Că în PNL este o competiţie de cine dă mai multe castane USR PLUS. Nu am ce să comentez foarte mult. E un lucru pe care îl observăm cu toţii. Aştept să treacă această lună super septembrie în care toate cele trei partide au alegeri şi apoi să ne întoarcem mai asumat pe programul de guvernare şi pe reformele de acolo. Dincolo de asta, mă rog, sunt elemente de retorică de campanie ”, a explicat Dan Barna, întrebat despre faptul că Cristian Ghinea vorbea despre momentul oportun ca USR PLUS să iasă de la guvernare şi acuza că partidul a fost mingea de ping pong între candidaţii la Congresul PNL. Chestionat despre faptul că sunt voci în USR PLUS care înaintează scenariul ieşirii de la guvernare, vicepremierul a precizat: „Am spus-o de mai multe ori şi vă răspund şi acum. Cel mai simplu ar fi să ieşim de la guvernare, numai că românii care au dat credit USR PLUS şi ne-au trimis în Guvernul României şi în Parlament, cu ponderea pe care o avem, ne-au cerut să venim şi să luptăm pentru România. Cât timp mai există o soluţie, cât timp cred şi credem că putem să contribuim la schimbarea de care avem cu disperată nevoie, noi ca ţară, o să continuăm să ducem această luptă”.Întrebat mai departe dacă ia în calcul să se aşeze la masa negocierilor cu PNL, după Congresul liberalilor, în condiţiile în care tandemul Orban-Cîţu nu va mai funcţiona şi după 25 septembrie şi s-ar putea modifica schema guvernamentală, Dan Barna a replicat: „În momentul de faţă noi suntem într-o coaliţie care a fost votată de Parlament”.„Din perspectiva USR PLUS, suntem într-o coaliţie care şi-a asumat un program de guvernare susţinut de o majoritate parlamentară. Cât timp există majoritatea parlamentară care să susţină acest Guvern, orice rezultat vor decide membrii PNL în ceea ce priveşte preşedintele partidului, îl vom respecta şi vom continua guvernarea. Din ce ştiu eu, Congresul unui partid nu înseamnă moţiune de cenzură, cu Guvernul în care suntem”, a mai spus vicepremierul.Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat că USR PLUS pleacă de la guvernare, în cazul în care se schimbă configuraţia portofoliilor în Executiv, după Congresul PNL. El a mai spus că este enervant ca miniştrii de la USR PLUS să fie sac de box în campania internă a PNL, iar pe 28 august va fi o şedinţă a partidului la care vor fi discuţii ce va face mai departe USR PLUS.