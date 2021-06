Dan Barna cere educatie sexuala in scoli: "Trebuie sa ne gandim la copii si nu la himerele medievale ale parintilor"

Precizarile au fost facute la finalul sedintei Biroului National USR PLUS, in cadrul unei declaratii acordate presei, la Palatul Parlamentului. Un alt subiect care este in dezbatere parlamentara - foarte bine ca s-a reusit deblocarea lui - este legea privind educatia pentru sanatate, asa numita lege pentru educatie sexuala. Aici pozitia este foarte clara: presedintele e retrimis-o in Parlament, tocmai din acest motiv - e de neacceptat ca exact acei copii care sunt cei mai vulnerabili sa nu poata participa, pentru ca parintii lor nu sunt conectati la agenda publica - sa fiu elegant. Exact acei copii nu au sansa sa participe la orele de educatie sexuala pentru ca, asa cum este legea acum, se spune ca la ora de educatie pentru sanatate, implicit educatie sexuala, un copil participa doar daca parintele merge cu el de mana si isi da acordul", a spus liderul USR PLUS Potrivit lui Barna, este necesar un "mecanism" in baza caruia parintii, care, din diverse considerente, nu vor ca adolescentii sa participe la orele de educatie sexuala, sa isi asume acest lucru."In loc sa avem - si asta e pozitia sustinuta de USR PLUS - un mecanism prin care acei parinti, care, din considerente religioase sau orice alt considerent, isi retrag copiii de la ora respectiva - si este intr-adevar dreptul parintelui -, avem o lege care spune ca la ora participa doar acei copii cu cei mai responsabili parinti. Or, in felul acesta obligam in continuare generatii de tineri si tinere sa faca lectia de educatie sexuala in spatele scolii sau in toaleta. Este de neacceptat. E o pozitie foarte ferma pe care USR PLUS o are vizavi de acest subiect. Trebuie sa ne gandim la copii si nu la himerele medievale ale parintilor. Copiii sunt viitorul acestei tari, iar cei care traiesc inca Evul Mediu pot sa isi asume lucrul acesta, dar sa isi asume ei retragerea copilului. Nu statul sa vina sa spuna: copiii nu au dreptul la educatie sexuala si doar parintii intelepti si carora le pasa cu adevarat de copii pot sa isi duca copilul la ora", a mai spus vicepremierul.Forma actuala a legii, a adaugat el, este una "medievala" si si-a exprimat regretul in legatura cu faptul ca exista si parlamentari liberali care sustin legea in forma in care presedintele a trimis-o spre reexaminare."De la PSD nu ne miram. Dar am vazut si parlamentari PNL sustinand aceasta initiativa. E in momentul de fata in Senat , in aceeasi forma pentru care presedintele a trimis-o inapoi. Pare ca suntem total iresponsabili pe acest subiect si vom fi foarte fermi in perioada urmatoare. Aceasta lege trebuie sa fie adresata copiilor", a precizat el.Potrivit unui comunicat USR PLUS din 10 iunie, in Comisia pentru munca, familie si protectie sociala din Senat, parlamentarii aliantei au votat pentru reexaminarea legii respective si au depus patru amendamente , care au fost insa respinse."Amendamentele USR PLUS aveau ca scop asigurarea sanatatii copiilor si adolescentilor si vizau de la eliminarea articolului de lege care schimba sintagma 'educatie sexuala' in 'educatie sanitara' si care conditioneaza participarea la aceste ore de acordul parintilor, la introducerea orelor de educatie sexuala din clasa a V-a, predarea orelor de catre cadre medicale si posibilitatea ca parintii sa-si retraga copiii de la aceste ore", mentiona sursa citata.