Dan Barna, despre lansarea albumului trupei Lunatic, ce contine o melodie cu versuri ironice la adresa sa: "A fost unul dintre cele mai frumoase cadouri" VIDEO

Solistul trupei, Catalin Constantin, a afirmat ca s-a speriat putin. "Am zis ca am vededii", a afirmat solistul, in aplauzele publicului, inclusiv ale vicepremierului. Barna a explicat ca participarea la concert fost o surpriza pe care i-au facut-o colegii de ziua lui si chiar a apreciat cadoul.Imaginile cu vicepremierul Dan Barna care participa la lansarea albumului trupei Lunatic care cuprinde piesa "Fericiti in Romania" au fost publicate, sambata seara, de catre USR PLUS Diaspora, alaturi de un mesaj cu ocazia zilei lui Dan Barna."Co-presedintele, co-seful, vicepremierul si inaltimea sa (la propriu, e cel mai inalt din partid ) Dan Barna isi sarbatoreste azi ziua de nastere, iar noi USR PLUS Diaspora ii uram La multi ani! si ne bucuram ca e un om cu simtul umorului. Pentru ca in politica romaneasca umorul e cea mai rezistenta armura. In clipul de mai jos, Dan Barna & echipa de la Guvern, la concertul celor de la Lunatic, autorii nemuritorului hit si slagar de campanie "Fericiti in Romania", un titlu care ramane deviza si scopul nostru ca partid si oameni indragostiti de Romania, oriunde am fi", a transmis USR PLUS Diaspora.Piesa cuprinde versuri ca "Daca era Dan Barna presedinte nu mai venea nici pandemia / Eram imuni la saracie si traiam fericiti in Romania / (...) Daca era Dan Barna presedinte mergau coruptii singuri la-nchisoare si pentru toate cate ne-au facut / Ne-ar fi cerut pe rand la toti iertare / (...) doar Barna ar fi putut sa scape Romania de hotie".La final, solistul trupei, Catalin Constantin, a afirmat ca s-a speriat putin."Am zis ca am vedenii", a afirmat solistul, in aplauzele publicului, inclusiv ale vicepremierului.Barna a explicat, intr-un comentariu la postarea USR PLUS Diaspora, ca participarea la concert fost o surpriza pe care i-au facut-o colegii de ziua lui si chiar a apreciat cadoul."Dragii mei colegi de la birou au decis ca, decat sa imi cumpere un ce stii ce obiect de pierdut prin sertar, mai bine ma invita, surpriza, la o terasa unde intamplator, formatia Lunatic isi lansa, in primul lor concert ever, albumul pe care este si piesa cu << Fericiti in Romania >>, in care sunt linii bune de umor pe seama mea. A fost unul dintre cele mai frumoase si inspirate cadouri primite vreodata, iar pentru membrii formatiei a fost un moment foarte hazliu cand s-au trezit cu mine in fata scenei", a comentat Dan Barna."Fericiti in Romania" a fost sloganul de campanie al lui Dan Barna cand a candidat la alegerile prezidentiale.