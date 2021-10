Dan Barna, mesaj după pierderea alegerilor interne în USRPLUS: „Rămân în proiect și voi contribui cu toată forța”

Dan Barna l-a felicitat pe Dacian Cioloș pentru victoria obținută și a anunțat că va rămâne alături de USRPLUS, unde „va contribui cu toată forța”

„S-au încheiat în această seară alegerile. Competiția pentru alegerea următorului președinte al USR PLUS a fost una discreta dar epică. A câștigat Dacian Cioloş. Îl felicit și îi urez un mandat prin care USR PLUS să ducă mai departe povestea spectaculoasă din politica românească pe care am construit-o în ultimii cinci ani. Avem această responsabilitate pentru România.

Mulțumesc tuturor colegilor care au votat, colegilor din Secretariatul General, colegilor din comisia electorală, liderilor USR PLUS din țară și echipei mele.

Rămân în proiect și voi contribui cu toată forța. Vreau să le spun miilor de colegi care m-au susținut și care au făcut eforturi extraordinare pentru mobilizarea membrilor în această campanie că le mulțumesc și le sunt recunoscător.

Sunt aici și mergem împreună mai departe”, a scris Dan Barna pe pagina sa de Facebook.

