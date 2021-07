Dan Barna se declară mulțumit de miniștrii USRPLUS: „Sunt colegi din Guvern de la care aş fi vrut ca unele proiecte să meargă ceva mai repede”

"Nu sunt miniştri USR-PLUS de care nu sunt mulţumit. Sunt colegi din Guvern de la care aş fi vrut ca unele proiecte să meargă ceva mai repede. Nu o să fac nominalizări acum. (...) Discutăm în Guvern. Problema este viteza reformelor, pentru că intenţie de schimbare şi de reformă există la toate cele trei partide din coaliţie, însă la chestiunea cum să arate viteza fiecare pune acul altundeva pe cadran, şi aici e, de fapt discuţia: când şi câte dintre reformele pe care ni le-am propus se întâmplă şi în ce ritm”, a declarat viceprim-ministrul Dan Barna , joi seară, într-o emisiune la Digi 24.Întrebat care sunt proiectele care nu au avansat în ritmul pe care şi l-ar dori, Dan Barna a dat ca exemplu proiectul privind blocarea participaţiilor minoritare ale statului, care trebuie discutat în Parlament, alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dar şi desfiinţarea Secţiei de Investigare a Infracţiunilor din Justiţie şi cel al pensiilor de serviciu de care beneficiază unele categorii profesionale.Barna a afirmat că actuala coaliţie "are toate premisele să ajungă în 2024 o coaliţie de guvernare care să modernizeze România”."Eu, Dan Barna, şi USR-PLUS vom rămâne în această bătălie pentru modernizarea României atât timp cât credem că mai există un fir de speranţă că lucrurile se pot schimba. Când nu va mai exista niciun fel de speranţă, atunci putem discuta de alte scenarii. (...) În momentul ăsta nu am de ce să fiu mulţumit, pentru că sunt multe proiecte pe care ni le-am asumat în programul de guvernare împreună, ca şi coaliţie, proiecte care nu s-au întâmplat în această primă jumătate de an, despre care credeam că vom putea să le realizăm”, a susţinut Barna.Acesta consideră că este cel mai uşor "să te dai bătut”.