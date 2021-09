Dan Barna, despre negocieri cu social-democrații: „PSD susţine pe Florin Cîţu şi PNL”

Barna a afirmat din nou că social- democraţii îl susţin pe premierul Florin Cîţu şi PNL Toată această criză teribilă din România e una foarte simpl ă. Avem o coaliţie, unul dintre partidele din coaliţie nu mai susţine premierul. Aici suntem, şi a propus o moţiune de cenzură. Hai să votăm şi dacă premierul are sprijinul şi am înţeles că PSD susţine pe Florin Cîţu şi PNL, foarte bine”, a declarat Dan Barna, la Digi24, joi seara.Întrebat de ce crede că PSD l-ar susţine pe Florin Cîţu, Barna a dat exemplu voturile PSD din Parlament.”Au fost voturile în sincron în Biroul Permanent şi astăzi”, a declarat Barna.Liderul USR PLUS a mai declarat că este o ”minciună sfruntată” ideea ca USR să negocieze cu PSD.”O minciună sfruntată. Ideea că noi, USR, am negocia cu PSD, premierul, e una ridicolă. Noi am spus foarte clar, această coaliţie, PNL, USR PLUS, UDMR poate să continue cu un premier în stare să conducă o coaliţie. Acuzaţia, afirmaţia, cum să spun, insinuarea de ieri a domnului este nu de rea credinţă, este o minciună evidentă. Cum aş putea să negociez eu cu Marcel Ciolacu care susţine prin vot, în Parlament, pe Florin Cîţu. Aici toată lumea vede realitatea. Una e să visăm, poate şi eu mă visez noaptea în somn, Superman, dar după aia vine dimineaţa, mă trezesc şi începe viaţa de zi cu zi. Exclus. Nu există această negociere şi nici nu a existat”, a declarat Dan Barna.