Dan Barna: "Eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, discutata marti de Birourilor permanente, miercuri ar putea intra in Plen"

El a precizat ca tema pensiilor speciale a fost una dintre temele de discutie din sedinta de luni coalitiei guvernamentale, la care au participat premierul Florin Citu si mai multi ministri "Am discutat despre o tema importanta, atat pentru USR PLUS, cat si pentru intreaga coalitie, cea legata de pensiile speciale si, pe termen scut, subiectul pensiilor speciale ale parlamentarilor.Pe agenda Biroului permanent reunit de maine dimineata va fi acest subiect, astfel incat miercuri, cand va fi o sedinta de plen reunit, sper sa avem pe ordinea de zi regulamentul privind deputatii si senatori , astfel incat sa votam, sa vedem daca reusim miercuri, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor, un prim pas necesar, un prim pas promis, o prima obligatie morala pe care ne-am asumat-o si pe care o vom duce la indeplinire fara doar si poate", a declarat copresedintele USR PLUS, la Palatul Parlamentului. Potrivit acestuia, este prioritara solutionarea intregii probleme a pensiilor speciale, dar fiecare categorie trebuie analizata in parte."Eu vreau sa iesim din logica aceasta a ipocriziei retorice, pe care o vedem pe diverse spatii media legata de pensiile speciale. Fiecare categorie de pensii, numita speciala la modul generic, trebuie sa aiba o reglementare si o lege distincta tocmai pentru a evita problemele de constitutionalitate pe care le-am avut in legislatura anterioara. Intr-adevar, colegul meu, vicepremierul Kelemen Hunor , si-a exprimat niste rezerve legate de aceasta abordare, dar ceea ce spune este hai sa facem pasii pe care putem sa-i facem. Pensiile speciale ale parlamentarilor sunt un pas firesc, logic.Pentru celelalte categorii avem grupul de lucru prin care analizam care este abordarea sustenabila si functionala juridic, astfel incat sa putem lua deciziile de a rezolva aceasta situatie, fie ca rezolvarea inseamna impozitarea, in unele situatii, unde CCR a spus ca nu se poate mecanismul acesta al eliminarii, fie eliminare in alte situatii", a detaliat Barna. Potrivit vicepremierului, va fi analizata fiecare categorie, urmand ca Ministerul Muncii sa vina cu propuneri. Termenul de principiu este de doua luni, in care sa se formuleze optiuni, variante pe fiecare categorie de pensii speciale El a informat, totodata, ca sedintele coalitiei guvernamentale vor avea loc in fiecare luni, de la ora 11,00.