Dan Barna insistă că Florin Cîțu trebuie să plece, pentru a se reface coaliția de guvernare. „Acest premier nu mai are resursele nici morale, nici de competenţă”

Barna mai spune că actualul premier, Florin Cîţu nu a reuşit să se ridice la nivelul Cabinetului său.”Singura soluţie pe care o avem pe masă este un nou premier propus de PNL. De acolo ne aşezăm şi discutăm. P ână acolo, cu acest premier, lucrurile sunt clare, fără niciun fel de echivoc . (...) Nu este o chestiune personală şi spun asta fără niciun fel de echivoc, putem să discutăm oricât de mult, găsim orice variantă prin care PNL condus de cine va decide congresul lor propune un nou premier şi ne putem aşeza să discutăm din nou”, a declarat Dan Barna, la Digi24, joi seara.Barna a adăugat că dacă Florin Cîţu face pasul în spate, USR PLUS merge la discuţii pentru a reintra în coaliţia de guvernare.”Dacă premierul Cîţu ne anunţă că e gata să facă un pas în spate, să se retragă, mergem la discuţii, colegii mei miniştrii sunt gata şi partidul e gata să revină această coaliţie cu un nou premier. Acest premier nu mai are resursele nici morale, nici de competenţă, din păcate am constat că ele nu au existat niciodată, oricât credit am dat pentru că până la urmă despre asta vorbim”, a declarat Barna.Liderul USR PLUS a mai declarat că premierul nu s-a ridicat la nivelul Cabinetului său.”Nu e problemă de competenţă, sunt colegi şi în PNL şi în UDMR şi în USR PLUS, colegi miniştrii în cadrul USR PLUS mai mult decât competenţi. Dar în momentul în care premierul nu reuşeşte să se ridice măcar la nivelul Cabinetului său, e necesra un nu premier”, a declarat Barna.