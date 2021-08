Dan Barna, despre noul PNDL: „Vom fi foarte fermi în a crea un mecanism prin care să ne asigurăm că aceste resurse generează într-adevăr dezvoltare”

Cum mimează liderii coaliției grija pentru banii din PNDL

Întrebat miercuri seară, la TVR, de ce actorii guvernamentali nu cad de acord asupra unei formule comune privind Programul Naţional de Investiţii "Anghel Saligny", prim-vicepremierul Dan Barna a replicat: "USR-PLUS este un partid al dezvoltării (...) şi din această perspectivă orice program care aduce resurse de dezvoltare la nivel local pentru drumuri , apă, canal şi gaz este un program care va avea şi are sprijinul nostru"."Discuţiile, la momentul de faţă, ţin de cum arată acest program, pentru că ştiţi, de exemplu, că nu există o evaluare coerentă a PNDL 1 şi PNDL 2? Ce vreau să spun: acele programe – şi media a prezentat în mod repetat terenuri de sport în pantă, drumuri asfaltate pe tarlale printre loturile oamenilor, asfalt turnat direct pe pământ, care a rezistat până la prima iarnă, după care a plecat odată cu praful - deci ideea că am putea să continuăm un program în care fondurile să fie risipite, ca să nu spun furate, pentru că sunt multe dintre situaţiile acestea, ajunse direct la DNA , este un lucru pe care nu-l vom susţine niciodată.Pentru că un astfel de program de investiţii care trebuie să aducă bunăstare la nivel local în comunităţile din România trebuie să aibă nişte principii foarte clare, o monitorizare foarte clară, priorităţi predefinite, o cofinanţare, de exemplu, de la nivelul autorităţilor locale astfel încât primarii să nu mai fie încurajaţi să finanţeze cămine culturale în sate unde nu mai sunt tineri sau terenuri de sport sau parcuri în marginea lanului de porumb unde evident că nu merge nimeni se joace", a afirmat Dan Barna.Vicepremierul a avansat ideea unei cofinanţări de 50% din partea comunităţilor locale pentru proiectele pe acest program."Vom fi foarte fermi - şi de fapt discuţiile sunt pe acest subiect în perioada următoare - în a crea un mecanism prin care să ne asigurăm că aceste resurse generează într-adevăr dezvoltare şi nu, cum s-a întâmplat şi la PNDL 1 şi la PNDL 2, nu doar alimentează diverse firme de casă", a adăugat Dan Barna.Conform acestuia, subiectul Programului Naţional de Investiţii va fi reluat săptămâna viitoare. Barna consideră că alocări multianuale trebuie făcute şi unor proiecte naţionale, cum ar fi calea ferată sau infrastructura de transport rutier. Ludovic Orban a adus în lupta sa cu premierul Cîțu pentru șefia PNL ideea unei mai bune supravegheri a modului în care sunt folosite fondurile din noul PNDL „Anghel Saligny” făcând mențiune chiar la propuneri celor de la USRPLUS.Faptul a fost lăudat chiar de către ministrul Trasporturilor, Cătălin Drulă, care a remarcat susținerea lui Orban pentru propunerea USRPLUS.Însă chiar și măsurile propuse de USRPLUS, lăudate acum de Orban în contextul intern din PNL , sunt considerate insuficiente pentru a evita risipa fondurilor uriașe din PNDL. Aceasta este opinia experților de la organizația non-guvernamentală EFOR. În ceea ce privește ideea unei platforme electronice pentru PNDL, Septimius Pârvu susține că o astfel de platformă e de ani de zile propusă la MDRAP de nişte funcţionari de treabă şi blocată de nivelul politic.1. Platforma electronică pentru PNDL e de ani de zile propusă la MDRAP de nişte funcţionari de treabă şi blocată de nivelul politic. Inclusiv anul trecut în guvernul Ludovic Orban , prin ministrul său Ion Ştefan, zis Grindă. Cam târziu s-a convertit Orban la evanghelia bunei guvernări; când avea decizia în mână interesul lui pentru subiect a fost fix zero, deci nu-i o aripă PNL mai brează ca alta pe subiect2. Chiar dacă se face o pagină de internet, marile probleme ale PNDL rămân în continuare: lipsa de orice evaluare de fezabilitate a “proiectelor” (care nici nu sunt proiecte, doar idei pe o foaie cu sume scoase din burtă); lipsa oricărei evaluări serioase a ce s-a întâmplat cu PNDL1+2, în valoare tot de 10 bn euro, pe care Curtea de Conturi l-a făcut praf cu concluzia “nu îndeplineşte standardele unui program public de finanţare”; lipsa de aliniere la normele UE, pentru ca proiecte bune să fie eventual preluate pe fonduri UE şi să reducem astfel deficitul bugetar; lipsa de corelare cu alte programe de finanţare de la buget, de exemplu pe apă-canal, etc.Toată atenţia presei se va concentra pe modul cum se împart banii pe primării / partide, dar problemele structurale vor rămâne tot acolo, ceea ce înseamnă bani aruncaţi pe fereastră prin investiţii care sună bine propagandistic, dar nu vor funcţiona în realitate”, a scris Septimius Pârvu pe pagina sa de Facebook