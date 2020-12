Dan Barna, propus viceprim-ministru. Scandalul declansat de ancheta Rise Project i-a subrezit increderea electoratului si partidului

Studiile lui Dan Barna

Functiile politice

Ancheta Rise Project

Ilie Dan Barna s-a nascut la 10 iulie 1975.Este licentiat in Drept al Universitatii din Bucuresti (1998). A urmat un Curs de formare de formatori (februarie-iulie 2000) la International Development Law Institute din Roma, potrivit www.cdep.ro. In 2003, a obtinut un Master in management de Proiect din partea Universitatii Politehnica din Bucuresti.Din 2006 este instructor certificat international in Fonduri Structurale al Institutului National de Administratie - MAI.In perioada 21 octombrie - 18 noiembrie 2009, a studiat Managementul proiectului la Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare (DCG), iar in perioada 4 - 18 noiembrie 2009 a studiat Abilitati de prezentare si metode de invatare in cadrul aceleiasi institutii. Din decembrie 2013, este expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene.A detinut functiile de: coordonator program asistenta juridica la INFOTIN (1996-1999); vicepresedinte/ presedinte national la ONG -ul European Law Students Association (1996-1999, 1999-2001); coordonator de curs la International Development Law Organisation, Italia (februarie - iulie 2000); consilier juridic la BGDG, Bucuresti (2000-2001); secretar general/formator la Asociatia Romana de Drept pentru Dezvoltare (din 2001); expert la Transparency International Romania (2003-2004).Barna a fost trainer si consultant la Institutul Roman de Training (2003-2007); consultant tehnic si financiar la ONG-ul Salvati Copiii Romania; expert evaluator la ECO, Bucuresti (2006-2007); senior PHARE Expert la Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti (2001-2007); coordonator national al campaniilor de informare FONDUL EUROPA la Delegatia Comisiei Europene la Bucuresti (2005-2007); expert in cadrul echipei de implementare a proiectului "Calitate in sanatate prin instruirea medicilor de familie", finantat din POSDRU, Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG - partener in proiect (2009-2012); managing partner la SC Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL (2007- mai 2016).Este membru fondator in Romania si Secretar General din 2002 al Asociatiei Romane de Drept pentru Dezvoltare IDLO Alumni, un ONG specializat in instruirea in domeniul juridic. Totodata, este membru fondator al Asociatiei Beneficiarilor de Fonduri Europene.A fost secretar de stat la Ministerul Fondurilor Europene (mai-septembrie 2016).In legislatura 2016-2020, a fost deputat USR . A fost vicepresedinte al Comisiei pentru politica externa si membru in Comisia pentru afaceri europene. A facut parte din Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru celebrarea Centenarului Marii Uniri si a Razboiului pentru intregirea Neamului. A fost membru in Delegatia Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Cooperarii Economice a Marii Negre si vicepresedinte al Grupului parlamentar de prietenie cu Republica Singapore.In 2020, a fost ales deputat pe listele USR PLUS.La alegerile prezidentiale din 2019, a candidat din partea Aliantei USR-PLUS. A obtinut 15,02% din totalul voturilor valabil exprimate, clasandu-se pe pozitia a treia.La 28 octombrie 2017, a fost ales presedinte al USR, reales la 6 octombrie 2019. In ziua de 15 august 2020, USR a fuzionat cu PLUS, Dan Barna devenind copresedinte al noii formatiuni, alaturi de Dacian Ciolos A publicat Ghid Juridic Pentru Protectia Copilului si a Familiei si este unul din autorii Ghidului Anticoruptie pentru Cetateni. Membru al Grupului de Redactare al Strategiei Nationale de Dezvoltare Durabila a Romaniei - 2008.Rise Project a publicat marti, 15 octombrie, o ampla ancheta in care dezvaluie ca firma lui Dan Barna a avut multe proiecte care ulterior au esuat, iar liderul USR ar fi "supervizorul senin al unor fraude si conflicte de interese cu fonduri UE". In replica, Barna a spus ca e "ca si cum ne-am supara pe Hagi ca n-a inscris de fiecare data".Potrivit sursei citate, trei proiecte europene "generoase arata ca dupa razboi". Proiectele "ingropate" de Grupul de Consultanta si Dezvoltare - DCG, compania fondata de Dan Barna, s-au numit "Punti Comunitare" (social), "SES-am Deschide-te" (social) si "Biblioteca Bunelor Practici" (antreprenorial).