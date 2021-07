Dan Barna, despre pastrarea amendamentului UDMR privind SIIJ: Astfel nu avem nicio sansa sa ni se ridice MCV-ul, nicio sansa sa intram in Schengen

"Lucrurile sunt destul de clare, ma bucur sa vad ca si premierul spune exact acelasi lucru pe care il spunem si noi. Varianta aprobata de Guvern este propunerea facuta de ministrul Justitiei si este propunerea, foarte important, validata de Comisia de la Venetia", a declarat Dan Barna , marti seara, la B1 Tv, referitor la desfiintarea SIIJ.El a afirmat ca o sectie speciala pentru magistrati este de neacceptat intr-un sistem de justitie european."In momentul de fata, aici suntem - avem o varianta foarte clara care spune: se desfiinteaza Sectia speciala si competentele acesteia se muta, in functie de materie, la DNA pentru coruptie , la DIICOT pentru criminalitate organizata sau la Parchet pentru infractiunile comune, si trecem acest cosmar, il stergem din sistem. Avem acest amendament al UDMR care propune, de fapt, sa spunem ca desfiintam SIIJ, dar de fapt sa il mutam cu totul la Parchetul General, adica sa nu il desfiintam. (...) Dincolo de acest angajament pe care Romania si l-a facut, noi nu avem nicio sansa sa scapam de MCV, de aceasta monitorizare care spune ca in Romania sunt probleme, decat daca desfiintam SIIJ. Or ideea ca noi pastram (...) o sectie speciala pentru magistrati, ca si cum magistratii n-ar fi la fel de cetateni ca restul romanilor (...)", a adaugat Barna.El a explicat ca prin pastrarea SIIJ se mentine o "parghie de presiune pe magistrati foarte directa"."Pastrand SIIJ-ul, mutandu-l eventual la Parchetul General, asa cum solicita partenerii din UDMR, n-avem nicio sansa sa ni se ridice MCV-ul, nicio sansa sa intram in Schengen. (...) Pentru Romania, desfiintarea SIIJ inseamna un prim pas obligatoriu pentru a ridica MCV-ul si apoi pentru a putea sa intram in Schengen", a subliniat vicepremierul.El s-a aratat increzator ca se va gasi un compromis in coalitie pentru ca sectia sa fie desfiintata, mentionand ca marti a avut loc o noua discutie intre reprezentantii Ministerului Justitiei si cei ai UDMR si ai PNL privind variantele pentru a debloca situatia.Premierul Florin Citu a afirmat, marti, ca a cerut suspendarea sedintei de luni a coalitiei, intrucat nu s-a ajuns la un acord referitor la Sectia speciala . "Este rolul Parlamentului, sub intrumarea Ministerului Justitiei, sa vina cu cea mai buna solutie", a afirmat Citu, precizand ca se va gasi o solutie. Intrebat daca se va rupe coalitia din cauza SIIJ, Citu a afirmat: "Nici gand".