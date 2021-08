Dan Barna a anunțat că a devenit tată: "10 august și cea mai dorită notă de 10 pe care am primit-o vreodată"

"10 august și cea mai dorită notă de 10 pe care am primit-o vreodată.Această binecuvântare a venit astăzi în familia noastră", a scris Dan Barna, referindu-se la nota primită de copil la naștere, care atesta starea de sănătate a copilului, cunoscută drept Scor Apgar.În comentarii, toată lumea îl felicită, iar politicianul precizează că nou-născutul este băiat. Dan Barna și partenera sa, Olguţa Totolici, își doreau foarte tare un copil, potrivit declaţiilor făcute la o emisiune TV. „Categoric, da, îmi doresc. Este un lucru care se va întâmpla. Nu-ți aduce anul, ce-ți aduce ceasul. Muncim!”, spunea vicepremierul, în urmă cu câteva luni, la o emisiune TV.Olguţa Dana Totolici lucrează în cadrul companiei OMV Petrom , ocupând funcția de Head Of Department Data Protection. Anterior, Olguța Totolici ocupa funcția de Head of Reward & Respect Labour Litigation Department, potrivit profilului de LinkedIn al Olguţei Totolici.