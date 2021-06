Dan Barna: "Prin terenul de la Romexpo, statul ofera un cadou de 400 de milioane de euro. Un Mos Craciun imobiliar"

Intr-o declaratie de presa sustinuta la Palatul Parlamentului, Barna a subliniat ca dezvoltarea nu se poate realiza "prin devalizarea statului" si ca statul trebuie sa obtina un beneficiu din valorificarea acestui imobil."Trebuie gasita o solutie prin care statul sa beneficieze de imobilele de care dispune", a spus Barna.Potrivit liderului USR PUS, transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea CCIR a terenurilor proprietate privata a statului aflate in folosinta gratuita a CCIR si care nu sunt revendicate reprezinta "un Mos Craciun imobiliar".Presedintele Klaus Iohannis a solicitat, pe 31 martie, Parlamentului reexaminarea legii care vizeaza transmiterea cu titlu gratuit in proprietatea Camerei de Comert a terenurilor proprietate privata a statului aflate, pana la data intrarii in vigoare a actului normativ, in folosinta gratuita a CCIR si care nu sunt revendicate.Seful statului cere reexaminarea actului normativ pentru modificarea si completarea Legii camerelor de comert din Romania nr. 335/2007, prin care o suprafata de teren de 46 hectare de la Romexpo trece din proprietatea statului in cea a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei pentru dezvoltarea unui proiect imobiliar.