Dan Barna, mesaj pentru PNL: „USR PLUS nu este un partid de paiaţe care se bucură de nişte scaune şi de nişte poziţii de prefect”

Copreşedintele USR PLUS Dan Barna afirmă că USR PLUS nu este "un partid-balama" în Parlament şi că PNL nu este în poziţia "să dea ceva" membrilor acestei formaţiuni în schimbul susţinerii Guvernului. "USR PLUS nu este un partid de paiaţe care se bucură de nişte scaune şi de nişte poziţii de prefect", susţine Barna, reafirmând că partidul revine în coaliţia de guvernare dacă Florin Cîţu nu va mai fi prim ministru.

"Noi spunem foarte clar: pentru binele României este nevoie ca la Palatul Victoria să fie un premier matur şi responsabil şi capabil, competent să conducă un guvern. Florin Cîţu nu are aceste calităţi, în situaţia aceasta suntem. Florin Cîţu nu are competenţa să înţeleagă că într-o coaliţie partenerii trebuie respectaţi. (...) Când avem un premier competent putem să discutăm eventuala revenire la guvernare. (...) Sunt două opţiuni foarte clare: fie avem un alt premier care înţelege şi respectă ceea ce înseamnă colaborarea în coaliţie, fie dacă preşedintele, PNL-ul decid să-l susţină pe Florin Cîţu USR PLUS merge în opoziţie şi Florin Cîţu guvernează cu Marcel Ciolacu, cu PSD-ul (...) că de o lună colaborează foarte bine, pare că PSD-ul îşi găseşte reflectarea valorilor în performanţa lui Florin Cîţu, nu vrem să intervenim pe acest plan”, a declarat Dan Barna, miercuri seară, la B1 Tv.

Copreşedintele USR PLUS a respins orice comparaţie cu partidele considerate "balama", susţinând că USR PLUS "a surprins toată clasa politică nerămânând agăţat într-un clan cu zgârciuri".

"USR PLUS nu este vreun UNPR, vreun ALDE, vreun PP-DD sau vreun alt partid-balama care asigură doar nişte voturi în Parlament. (...) Ideea că PNL sau Florin Cîţu ne dă el ceva, cum vedem pe la televiziuni - că o să ne dea alte ministere, că o să ne cerem scuze - arată în continuare incapacitatea de a înţelege ce înseamnă o coaliţie, că de fapt aici e problema de fond: premierul nu înţelege că într-o coaliţie rolul premierului este fix acela de a se asigura că toţi membrii coaliţiei sunt respectaţi şi obiectivele lor politice devin realitate. (...) Cele 80 de voturi ale USR PLUS nu sunt ale lui Florin Cîţu sau ale PNL-ului, de aceea, nu sunt în poziţia să ne dea ceva”, a adăugat Dan Barna.

El a susţinut că "USR PLUS nu este un partid de paiaţe care se bucură de nişte scaune şi de nişte poziţii de prefect" şi că îşi menţine mesajul transmis atunci când partidul a ieşit de la guvernare.

"Este exact acelaşi mesaj pe care l-am transmis din primul moment în care premierul a decis să arunce România în criză politică şi să ne scoată din coaliţie. (...) Noi nu facem un balet, nu facem o negociere ca să obţinem ceva”, a mai declarat Dan Barna.

El a reafirmat că Biroul Naţional al USR PLUS a decis unanim ca orice moţiune să fie votată de către parlamentarii USR PLUS, fapt care nu înseamnă că partidul are înţelegeri sau protocoale cu AUR sau PSD.

"Nu ne asociem nimănui, am depus o moţiune care a fost blocată tocmai de PSD cu PNL. Moţiunea perfect legală şi legitimă, cum ne spune CCR, a fost blocată tocmai de acest USL 2.0”, a susţinut Barna.

