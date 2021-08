De ce are Dan Barna prima șansă să câștige șefia USRPLUS. Posibila înțelegere făcută cu Dacian Cioloș înainte de Congres

„Dan Barna și Dacian Cioloș sunt singurii lideri vizibili, importanți, care vor conta la Congresul USRPLUS din această toamnă. Asta nu înseamnă că mai există oameni în USRPLUS care pot candida la Congres, dar deocamdată mă îndoiesc că se va întâmpla asta. Dan Barna stăpânește destul de bine USR , sau o parte din el, iar Dacian Cioloș nu are o trupă prea mare la PLUS. Din acest punct de vedere, nu văd ce mare surpriză ar putea să fie la Congresul USRPLUS. Ei sunt la guvernare, domnul Barna este și el acolo la robinet, mă îndoiesc teribil că cineva poate să îi contracandideze serios pe cei doi și să aibă succes.La acest moment, îl văd favorit pe Dan Barna pentru a obține șefia USRPLUS pentru că useriștii sunt mult mai numeroși decât cei de la PLUS. Însă, sunt lucruri care țin de bucătăria internă a partidului și pe care nu le putem anticipa. De principiu, Barna are prima șansă de câștig”, a declarat Alfred Bulai pentruTotodată, politologul s-a declarat ferm convins că între Dan Barna și Dacian Cioloș nu există o competiție reală și că, de fapt, cei doi pregătesc o strategie în tandem pentru alegerile parlamentare și prezidențiale pe principiul Cioloș candidat la președinție și Dan Barna premier . „Sunt în competiție ca să existe, dar nu văd chiar așa mare supărare”, este de părere Bulai.„Eu sunt ferm convins că este o butaforie disputa dintre ei și că nu este pe bune. Sunt ferm convins că, de fapt, ei pregătesc o strategie în tandem pentru alegerile parlamentare și prezidențiale pe principiul Cioloș candidat la președinție și Dan Barna premier.Drept dovadă că nu a fost prea mare deranj în competiția lor politică, așa cum este de exemplu la PNL , unde este bătălia reală. N-am prea văzut cine știe ce competiție. Sunt în competiție ca să existe, dar nu văd chiar așa mare supărare. În plus, are sens ca domnul Barna să fie câștigător iar Dacian Cioloș să fie candidat la prezidențiale”, a adăugat politologul.Congresul USR PLUS va avea loc pe 2 octombrie, iar pentru conducerea partidului și-au anunțat candidatura până acum Dan Barna, senatorul de Brașov Irineu Dară și Dacian Cioloș. Potrivit statutului, președintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii partidului.