Ce se ascunde în spatele anunțului lui Darău privind candidatura la șefia USRPLUS. Analist: „E exact ca la prezidențiale”

Amintim că Darău a anunțat joi că îi va contracandida pe Dan Barna și Dacian Cioloș la șefia formațiunii politice pentru că „este inadmisibil ca USRPLUS să ajungă astăzi atât de jos. Darău a transmis că îi va cere sprijinul politic primarului Alen Coliban și că speră ca în cursa pentru șefia USRPLUS să se înscrie cât mai mulți candidați.„Mă bazez pe fiecare membru. Mă voi adresa lor în următoarele 2 luni și am convingerea că mă vor vota. În primul rând cred că noi la partid nu suntem în cel mai bun punct. Scorul nostru este înjumătățit. Este inadmisibil. Le arunc mănușa celorlalți doi candidați să facem dezbateri reale. Voi fi un lider al unității și îmi doresc să apară mai mulți candidați pentru a dezbate viitorul partidului. Îi voi cere susținerea lui Allen Coliban ”, a transmis, joi dimineață, senatorul USRPLUS Irineu Darău.În acest context, politologul Alfred Bulai a precizat că anunțul surprinzător făcut de Darău face parte dintr-o strategie personală a parlamentarului de a obține vizibilitate în spațiul public pentru că în realitate șansele acestuia de a-i învinge pe Barna și Cioloș sau de a destabiliza competiția finală „sunt zero”.„Șansele dânsului sunt zero în raport cu liderii consacrați care și-au anunțat deja intenția de a candida la șefia USRPLUS. Este pus decorativ. Aceste candidaturi sunt de regulă ambiții personale ale unor persoane și o modalitate de a fi mai vizibil. Evident că dânsul nu încurcă pe nimeni cu nimic. Anunțul său privind candidatura la USRPLUS este mai degrabă un joc de imagine, dânsul încearcă să fie mai vizibil în spațiul public.Personaje de genul acesta par exact așa cum apar candidații la președinția României, care înfloresc în acea perioadă și nu iau nici măcar un procent la voturi. Dânsul nu știu ce voturi va lua la Congres, poate îl vor vot cei din filiala de la Brașov, deși nu sunt așa sigur. Nu are șanse să câștige nimic la Congresul USRPLUS și nici nu va influența nimic.E prea puțin important personajul pentru a conta în această poveste, este o ambiție personală, o strategie personală pentru că dacă ești candidat într-o asemenea competiție capeți puțină vizibilitate. Atâta tot. În cel mai bun caz are susținerea unei filiale, însă nu aș băga mâna în foc că are susținerea tuturor delegaților din Brașov. Personajele de acest timp nu contează ca procent și nu au cum să încurce aranjamentele mult mai mari care există la nivel central”, a declarat Alfred Bulai pentru Congresul USR PLUS va avea loc pe 2 octombrie, iar pentru conducerea partidului și-au anunțat candidatura până acum Dan Barna și Dacian Cioloș. Potrivit statutului, președintele partidului va fi ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, de toți membrii partidului.Amintim că în iunie, Dacian Cioloș i-a propus lui Dan Barna să se retragă amândoi din competiția internă și să susțină un singur candidat, însă oferta a fost refuzată de vicepremier