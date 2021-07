Toți delegații la congresul USR-PLUS vor trebui să fie vaccinați anti-COVID. În caz contrar, nu vor putea vota nici măcar online

În caz contrar ei nu vor putea vota nici măcar online, fiind înlocuiţi de supleanţi.„S-a discutat mult în Biroul Naţional al USR PLUS despre valul patru şi despre perspectiva aceasta a necesităţii vaccinării. Ne uităm în jur şi vedem că valul patru devine o realitate în toate ţările. În acest context, discuţiile care sunt în spaţiul public şi pe care le vom duce mai departe în şedinţa coaliţiei şi în Guvern sunt legat de măsurile pe care le vom lua. Mesajul e unul foarte clar – nu există altă variantă decât vaccinarea.De aceea vă spuneam despre decizia USR PLUS ca Toţi colegii noştri care vor să vină la Congres trebuie să fie vaccinată. Este o decizie a Biroului Naţional foarte clară ca la Comitetul Politic din 28 august şi la Congresul din 2 sau 3 octombrie trebuie să fie vaccinaţi. Nu sunt vaccinaţi, nu vor participa. Nu vor vota, vor fi înlocuiţi de supleanţi”, a afirmat Dan Barna, după şedinţa de luni a Biroului Politic Naţional al USR PLUS.