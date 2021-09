Demisiile miniștrilor USR PLUS nu au ajuns la Cotroceni. Barna: ”Președintele mi-a spus că atunci când vor veni, le va accepta”

"Vreau să fiu foarte clar, demisiile au fost anunţate ieri seară şi depuse în această dimineaţă la cabinetul premierului în deplină asumare şi în deplină responsabilitate. Acest cabinet Florin Cîţu a expirat, rolul de premier pentru România al lui Florin Cîţu a expirat, dintr-un motiv foarte simplu: nu are competenţa necesară să conducă această coaliţie. Nu ne jucăm cu demisiile, nu suntem un partid care face bambilici cu demisii depuse şi retrase. Aceste demisii sunt depuse legal, sunt depuse olograf (...), aşteptăm ca ele să fie procesate. Cele 45 de zile au început să curgă", a declarat Dan Barna, marţi, după întâlnirea cu preşedintele Klaus Iohannis Întrebat dacă mai există loc pentru negociere, Barna a afirmat: "Da, există foarte mult loc pentru negociere şi e una foarte clară: coaliţia poate să continue cu un nou premier. Un pas în spate, demisia lui Florin Cîţu poate să repare situaţia de criză în care a aruncat România, printr-un gest firesc, printr-un gest de onoare (...). Coaliţia poate să numească un nou premier, în câteva zile suntem înapoi într-o guvernare de care România are atâta nevoie".Întrebat dacă preşedintele Iohannis i-a spus dacă demisiile au ajuns la el, Barna a răspuns: "Nu ajunseseră, mi-a spus că atunci când vor veni, le va accepta".De asemenea, Barna a fost întrebat dacă a vorbit cu premierul Cîţu."I-am trimis un mesaj aseară, nu mi-a răspuns ", a arătat el.Liderul USR PLUS a explicat şi de ce nu au demisionat şi secretarii de stat şi prefecţii.“Secretarii de stat şi prefecţii nu sunt votaţi de Parlament. Este dreptul şi atributul premierului să decidă cum îşi structurează cabinetul. Miniştrii, cei care au fost votaţi de Parlament şi care constituie structura politică a cabinetului, şi-au înaintat demisiile tocmai pentru că am spus că vom mergem până la capăt şi am făcut acest lucru”, a explicat Dan Barna.