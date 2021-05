DLAF a sesizat DNA in legatura cu doua proiecte POSDRU in care Dan Barna a fost expert. Reactia vicepremierului

Explicatiile vicepremierului

In aceste proiecte a fost expert si vicepremierul Dan Barna , care a oferit consultanta CJ Alba prin intermediul unui firme din Sibiu la care a fost asociat.Potrivit unui comunicat al Departamentului pentru lupta antifrauda, in legatura cu patru persoane implicate in aceste proiecte exista suspiciuni cu privire la "posibila savarsire a unor fapte de natura penala".Comunicatul Departamentului pentru lupta antifrauda:"1. Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF a finalizat actiunile de control privind modul in care au fost implementate proiectele finantate din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa prioritara 6 - "Promovarea incluziunii sociale", Domeniul major de interventie 6.1 - "Dezvoltarea economiei sociale": "Punti comunitare" (POSDRU/168/6.1/S/146256, cod SMIS 56760), "SES-am deschide-te!" (POSDRU168/6.1/S/144808, cod SMIS 56699), "Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale" (POSDRU/84/6.1/S/53560, cod SMIS 21583), beneficiar unitatea administrativ-teritoriala Judetul Alba, prin Consiliul Judetean Alba.2. In urma verificarilor efectuate in cazul proiectelor "Punti Comunitare" (cod SMIS 56760) si "SES-am deschide-te!" (cod SMIS 56699) au rezultat indicii privind posibila savarsire a unor fapte de natura penala motiv pentru care, Departamentul pentru lupta antifrauda - DLAF a procedat, la data de 05.05.2021, la intocmirea actelor de sesizare. Intreaga documentatie se afla in procedura de transmitere catre Directia Nationala Anticoruptie - Sectia de Combatere a Infractiunilor Asimilate Infractiunilor de Coruptie. Constatarile vizeaza 4 persoane care, la data faptei, detineau calitatile de expert cu atributii de recrutare respectiv, manageri ai structurilor de economie sociala (entitati infiintate in cadrul proiectelor).3. Cu privire la proiectul "Incluziune sociala si pe piata muncii prin intreprinderi sociale" (POSDRU/84/6.1/S/53560 - cod SMIS 21583), in urma verificarilor efectuate nu au rezultat indicii privind savarsirea unor fapte de natura penala.4. Verificarile cu privire la proiectul "Biblioteca bunelor practici. Concept inovator de dezvoltare a mediului rural" (POSDRU/135/5.2/S/125782 - cod SMIS 51031), avand ca beneficiar S.C. Grupul de Consultanta pentru Dezvoltare DCG SRL, sunt in curs.Informatia privind sesizarea DLAF catre DNA a fost publicata in premiera de Newsweek.ro Barna a reactionat intr-o postare pe Facebok si spune ca el a avut rol de expert antreprenorial in cadrul proiectelor vizate de DLAF, nu de expert cu atributii de recrutare sau manager de structura sociala, asa cum a precizat DLAF "Pana in acest moment nu am nicio informatie oficiala de la DLAF privind implicarea mea in vreo nota de constatare care sa fie trimisa la DNA. Am incredere ca nu au ales sa anunte in presa inainte sa ma informeze si pe mine.Din articolul care a aparut azi in presa se desprind urmatoarele informatii:- Ca DLAF a finalizat o verificare inceputa in timpul campaniei prezidentiale din 2019 si intentioneaza sa transmita catre DNA nota de constatare a verificarii. Se intampla practic exact ceea ce am cerut inca din 2019, fiind singura forma prin care aceasta poveste se poate inchide.- Nota de constatare face referire la patru persoane: expert cu atributii in recrutare si manageri de structuri de economie sociala. Eu nu am avut in proiectele mentionate niciuna din aceste calitati, pozitia mea fiind de expert antreprenorial.Deci concluzia logica pornind de la raspunsul transmis de DLAF presei ar fi ca nu este vorba despre persoana mea. Acest lucru mi-a fost de altfel comunicat si pe parcursul intalnirii avute cu personalul DLAF acum cateva saptamani cand mi-au spus ca nu au retinut nici o fapta ilegala in ceea ce ma priveste.Am solicitat nota de constatare de la DLAF, dar pana in acest moment nu am primit nici o informatie oficiala.- Se induce ideea ca numele meu a fost trimis la DNA. Nu este cazul. Daca va fi, voi spune eu, inainte sa vehiculam informatii incomplete, pe surse si de natura sa creeze confuzii inutile.Am fost permanent la dispozitia DLAF si sunt in continuare la dispozitia lor pentru orice fel de informatii vor avea nevoie. Inteleg ca institutiile trebuie sa isi faca datoria si sa verifice din punct de vedere administrativ proiectele din fonduri europene si e firesc sa fie asa; ce nu este firesc e ca o institutie sa comunice in presa informatii incomplete.Este in mandatul DLAF sa documenteze si sa fundamenteze suspiciuni de frauda - confirmate sau nu apoi de organele competente - nu sa alimenteze suspiciuni la adresa oricarei persoane, publice sau nu.Am zis din primul moment ca vreau ca aceasta cercetare sa se termine cat mai repede. Imi mentin solicitarea si astept ca DLAF sa o finalizeze.In sinteza:Nu am nici o informatie oficiala despre existenta vreunui dosar pe numele meu.Nu am nicio informatie despre existenta vreunei fapte care sa imi fie imputata de DLAF sau de vreo alta institutie a statului, pentru ca nu exista niciuna", a precizat vicepremierul Dan Barna pe Facebook