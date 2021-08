Cazul politicianului USR PLUS care a anunțat că se înscrie în PSD: „Mă alătur celor buni și recunoscători”. Reacțiile acide ale votanților

De ce a ales să se alăture „celor buni și recunoscători”

„Mă alătur celor buni și recunoscători”, și-a început George Botoran mesajul prin care anunța despărțirea de echipa USR PLUS Gestul politicianului de a sări chiar în barca celor pe care nu cu mult timp în urmă îi critica acid pe rețelele sociale nu a rămas netaxat de internauți, care s-au declarat dezamăgiți că l-au votat la ultimele alegeri.„Ce rău îmi pare ca te-am votat... cât de rău”, este unul dintre comentariile apărute pe pagina de Facebook a fostului membru USRPLUS „Nu ești un om sa stea în umbră, oportunismul te caracterizează”, scrie un alt internaut.„Habar n-am cine ești sau erai ca politician dar, finally, ți-ai dat arama pe față”, este un alt comentariu apărut pe pagina de Facebook a lui George Botoran.Politicianul acuză USRPLUS că „a alunecat spre populismul în care se furișează majoritatea politicienilor obosiți și neinspirați” și „de pe malul meritocrației, cu care se lăuda la debut, în șanțul cumetriilor și al proiectelor cu mize mici, extrem de personale”.„Constat acest lucru cu părere de rău și continui să fac politică într-un mediu mai dinamic și mai apropiat de valorile pe care le slujesc în plan social, în primul rând.Sunt un om de afaceri, educat și format la școala societăților cu performanțe reale în toate domeniile. Îmi place acțiunea la capătul căreia așteptă întotdeauna un succes și îmi place să mă dedic cauzei celor mulți. Sunt cu siguranță un social-democrat cu o biografie destul de bogată în acțiuni civice și de sprijin a celor aflați în nevoie.Îmi plac planurile politice generoase, dedicate înfăptuirii marilor speranțe naționale și îmi place activitatea într-o echipă adevărată, pusă pe muncă prin perfecționare continuă și prin respect pentru munca fiecărui om din echipă. Social-democrația românească este extrem de ofertantă în acest sens, iar grupul social-democraților vâlceni, din care mă bucur să fac parte începând de acum, este unul dintre cele mai unite și mai performante din România. Mă alătur lor cu convingerea că vom face foarte multe lucruri bune împreună!”, mai spune fostul membru USRPLUS.Gestul lui George Botoran a fost „o mare surpriză” în interiorul USRPLUS, au precizat surse politice, mai ales în contextul în care politicianul era văzut în partid ca unul dintre cei mai aprigi contestatari ai social-democraților. Pe contul personal de Facebook al politicianului pot fi văzute și astăzi comentariile acestuia despre PSD. Chiar în mai 2019, înainte de alegerile europarlamentare din acel an, el distribuia un mesaj, pe Facebook prin care condamna PSD-ul și reprimarea protestului din 10 august 2018.„Doresc să îi salut pe toți prietenii cu care am lucrat în afara României! Așa cum am promis și am demonstrat, niciunul din voi nu a fost dat uitării! Sper să nu uitați nici voi de datoria față de țară și pe #26Mai să-i trimiteți acasă pe cei care și-au bătut joc de viitorul nostru!Am pus mai jos o poză care să vă reamintească ce crede PSD despre cei 4 milioane de români din diaspora. Ne-au alungat din țară, ne-au gazat în Piața Victoriei pe 10 august, ne-au umilit desconsiderând munca noastră de peste hotare, au despărțit sute de mii de mame de copiii lor, iar de doi ani arată constant cât de mult îi disprețuiesc.Pe 26 mai vă invit să le arătăm că PSD nu înseamnă România! Votul este unealta prin care îi putem înlătura pe infractori din funcții publice. Mergi la vot și alege Alianța 2020 USR PLUS!”, era mesajul distribuit atunci de Botoran.Menționăm căa încercat să obțină o reacție și din partea lui Dacian Cioloș și a lui Dan Barna , însă până la momentul publicării acestei știri nu am obținut niciun răspuns.