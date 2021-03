Barna, dupa discutia cu vicepresedinta Comisiei Europene Vera Jourova: "Inchiderea MCV depinde doar de Romania"

"Incheierea Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania este unul dintre obiectivele majore ale acestui Guvern.Insa atingerea acestei tinte depinde doar Romania. Eforturile prioritare tin de corectarea legilor justitiei, desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie si punerea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.I-am spus lucrurile acestea doamnei Věra Jourova, vicepresedinta a Comisiei Europene si am primit asigurari ca incheierea MCV este si pe agenda executivului european.Dupa 13 ani in care Romania a fost subiect al unei monitorizari exceptionale din partea Comisiei Europene, cu regrese majore in 2018 si 2019, am incredere ca eforturile noastre intensificate in perioada urmatoare vor duce la o functionare normala si predictibila a statului de drept in Romania.Mesajul doamnei Jourova si al Comisiei a fost foarte clar: din partea Romaniei se asteapta fermitate si rezultate. Angajamentul nostru este ca le vom livra", a scris Dan Barna miercuri pe Facebook