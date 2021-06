Dan Barna, mesaj pentru PNL privind pensiile speciale pentru primari

Dan Barna a declarat ca lupta cu pensiile speciale reprezinta destructurarea acestui sistem de beneficii si clientelisme intepenit in legislatia nationala."Un alt subiect abordat este cel legat de legea privind abrogarea pensiilor speciale ale primarilor. Este o initiativa in Parlament, vedem voturi cel putin surprinzatoare in comisiile parlamentare, USR-PLUS ramane consecvent pe acest mesaj, il voi transmite si in aceasta seara la coalitie. Lupta cu pensiile speciale inseamna piesa cu piesa destructurarea acestui sistem de beneficii si clientelisme foarte adanc insurubate si intepenite in legislatia nationala tocmai de aceea faptul ca aceste pensii speciale nu au intrat inca in vigoare trebuie sa ne asiguram nici ca nu se va intampla lucrul acesta pentru ca vedem si avem experienta amara a legislaturii trecute cat de greu sunt eliminate diverse categorii de pensii speciale in momentul in care acestea intra in legislatia activa", a explicat co-presedintele USR-PLUS.El a mentionat ca solicita colegilor de coalitie sa sustina respingerea acestei legi. "Pozitia noastra este aceea de a bloca si a nu permite intrarea in vigoare a acestei initiative si solicitam colegilor de coalitie sa sustina respingerea acestei legi care este in vigoare in momentul de fata, ar urma sa intre in vigoare la anul", a explicat Dan Barna.