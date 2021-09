Barna anunță că miniștrii USR PLUS demisionează. Când vor înceta efectiv colaborarea cu guvernul Cîțu

„Nu s-a discutat despre revocare (în sedința coaliției - n.r.), dar la începutul săptămânii viitoare ne vom depune și demisiile de vreme ce moțiunea de cenzură a fost depusă în aceste clipe”, a declarat Dan Barna.Liderul USR PLUS a anunțat vineri seară și că, alături de AUR , a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu.„A fost depusă moțiunea de cenzură, sperăm ca într-un termen cât mai scurt să avem un nou premier și coaliția să meargă mai departe. Folosim procedura parlamentară pentru a ajunge să lucrăm cu un alt premier în coaliția cu PNL și UDMR Adoptarea PNDL 3 chiar înaintea ședinței de coaliție arată dezinteresul premierului față de continuarea în această formulă. La începutul săptămânii viitoare miniștrii USR PLUS își vor da demisia”, a relatat Dan Barna.În urmă cu jumătate de oră, l iderii coaliției s-au întâlnit într-o ședință care s-a lăsat cu scântei. Premierul Florin Cîțu le-a cerut liderilor USR PLUS să vină cu un nou ministru al Justiției și să continue guvernarea. În schimb, Barna și Cioloș i-au promis că-l dau jos și refac coaliția de dreapta cu un alt premier PNL, susțin surse politice pentru Ziare.com.“Fiecare parte a zis poezia de trei ori și am tras concluzia că nu putem ajunge la nicio înțelegere. Cioloș și Barna au spus că se întorc la guvernare după moțiunea de cenzură, iar Cîțu a râs de ei, că vor vota împotriva Guvernului din care fac parte, ca PSD ”, susțin sursele citate.După ce negocierile au eșuat, USR PLUS a plecat de la palatul Victoria și a mers la Parlament, acolo unde a depus o moțiune de cenzură împotriva guvernului Cîțu. Parlamentarii USR PLUS și AUR au adunat 122 de semnături