Mizele Congresului USR PLUS. Planul lui Dan Barna în cazul în care pierde alegerile ANALIZĂ

Congresul USR PLUS urmează să valideze, sâmbătă, 2 octombrie, alegerile pentru şefia partidului şi să aleagă noua componenţă a Biroului Naţional, forul de conducere colectivă a formaţiunii. În cazul în care Dan Barna pierde competiţia directă cu Dacian Cioloş, tabăra USR speră să obţină majoritatea în BN, scenariu în care Cioloş ar avea puteri limitate ca preşedinte.

Alegerile pentru funcţia de preşedinte al USR PLUS se vor încheia vineri-seara, iar rezultatul votului urmează să fie validat sâmbătă de congres. E posibil ca alegerile să fie invalidate? “În mod normal, nu. Însă dacă diferenţa va fi foarte mică, să spunem 100 de voturi, ar putea fi aduse acuzaţii de fraudă, deci va ieşi scandal”, susţin surse din conducerea USR pentru News.ro.

Congresul USR PLUS va reuni sâmbătă, la Romexpo, 1.200 de delegaţi, care vor vota prin rotaţie, astfel încât să fie respectată distanţarea socială. Pe lângă validarea noului preşedinte al partidului, cei 1.200 de delegaţi vor alege şi Biroul Naţional (BN), organismul de conducere care stabileşte direcţia partidului. Componenţa noului BN reprezintă o miză cel puţin la fel de mare ca însăşi alegerea preşedintelui.

Biroul Naţional e compus din 24 de membri plus preşedintele. Obiectivul taberei Barna este să obţină majoritatea în BN. “Să fim realişti: după primul tur, Dan Barna are şanse mai mici ca Cioloş să ajungă preşedinte. Deci miza noastră e să scoatem 13 membri în BN pentru a avea majoritate. Altfel, Cioloş ia tot şi partidul va fi din nou dezbinat”, susţine unul dintre apropiaţii lui Dan Barna.

În acest moment, tabăra Barna tot 13 membri are în Biroul Naţional, deci partidul e condus cu o majoritate care atârnă de un singur vot. Practic, dacă Dacian Cioloş va fi ales preşedinte, dar tabăra Barna va avea majoritate în BN, partidul se va întoarce în era Nicuşor Dan, când actualul primar general era preşedinte, însă troica Barna-Ghinea-Drulă impunea decizia în partid. Pe scurt, un preşedinte al USR PLUS, fără o majoritate în BN, va avea puteri limitate. În schimb, dacă Cioloş câştigă, iar PLUS va scoate 13 membri în BN, atunci tabăra Barna va ajunge minoritară în propriul partid.

Procedural, cei trei candidaţi pentru şefia USR PLUS - Dacian Cioloş, Dan Barna şi Irineu Darău - vor susţine fiecare o listă de candidaţi pentru Biroul Naţional. Însă delegaţii pot bifa opţiuni de pe toate listele, nu sunt limitaţi la una singură.

Concret, fiecare delegat are dreptul la 24 de bife. Astfel, în opţiunile unui delegat pot intra, spre exemplu: Cătălin Drulă (lista Barna), Vlad Voiculescu (lista Cioloş), Allen Coliban (lista Darău) plus alte 21 de bife. La final, se numără bifele de pe fiecare listă şi, procentual, se stabileşte componenţa Biroului Naţional. Ulterior, se numără şi bifele primite de fiecare candidat în parte. Din cei 24 de membri care formează Biroul Naţional, primii 7 (după numărul de voturi obţinute) devin vicepreşedinţi.

Dacian Cioloş a câştigat primul tur al alegerilor din USR PLUS cu 46% din voturi, în timp ce Dan Barna a obţinut 43,9%. Cel de al treilea candidat, Irineu Darău, a obţinut 10,1%. Pentru că niciunul dintre candidaţi nu a obţinut 50%+1, a fost organizat al doilea tur de scrutin. Votul se va încheia vineri seara la ora 20.00.

