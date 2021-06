Sageti si otrava intre USR-PLUS si PNL dupa rateul eliminarii pensiilor speciale ale primarilor: "Ipocrizie nerusinata"

Alianta USR-PLUS i-a acuzat pe partenerii de guvernare de "ipocrizie nerusinata", dupa ce acestia s-au abtinut de la vot, la fel ca si PSD . Liderul USR Dan Barna a explicat apoi intr-un interviu ca va ridica aceasta problema la nivelul discutiilor din coalitie.Concret, in cadrul votului pentru eliminarea pensiilor speciale pentru primari din Comisia pentru drepturile omului, proiectul a primit 6 voturi "pentru", dintre care 4 de la USR-PLUS, in timp ce 18 parlamentari de la PSD, PNL si UDMR s-au abtinut."Ipocrizie nerusinata! In fata camerelor de filmat, parlamentarii PSD, PNL, UDMR spun ca vor echitate pentru pensionari, dar cand e vorba de masuri concrete pentru eliminarea pensiilor speciale, fac pasul inapoi. Noi nu renuntam, insa, pana cand nu terminam cu acest sistem rusinos care imparte romanii in speciali si ne-speciali", a transmis mai apoi USR-PLUS intr-un comunicat de presa.Intr-o interventie la Digi24, Dan Barna a afirmat ca toata lumea din coalitia de guvernare sustine eliminarea pensiilor speciale, insa proba votului a aratat o situatie diferita. Vicepremierul a adaugat apoi ca va avea o discutie pe tema aceasta cu partenerii din PNL si UDMR."E un subiect in coalitie, da, in coalitie toata lumea sustine eliminarea pensiilor speciale, dar iata, cand am vazut ca vine si proba votului, USR-PLUS ramane singur. Eu doar constat. Vom avea o discutie in coalitie. Nu discut punctele de vedere ale coalitiei la televizor, dar este un fapt obiectiv: in Comisia de drepturile omului, astazi, legea privind eliminarea pensiilor speciale ale primarilor a fost votata pentru doar de USR si alti doi parlamentari", a afirmat Dan Barna.Co-presedintele USR-PLUS Dacian Ciolos promitea inca de la inceputul lunii februarie ca pensiile speciale ale primarilor vor disparea, explicand ca "sunt cel mai usor de eliminat"."Incepem cu pensiile parlamentarilor si primarilor, care sunt cel mai usor de eliminat. In Parlament suntem in curs de a construi majoritatea necesara. Punem aceste proiecte pe ordinea de zi si cred ca intr-o perioada scurta, in cateva saptamani cred ca pot sa ajunga aceste proiecte pe ordinea de zi si pensiile speciale vor disparea la parlamentari si primari", afirma Ciolos pe 14 februarie, intr-un interviu pentru PrimaTV.Abtinerea PNL de la votul pentru eliminarea pensiilor speciale pentru primari vine si in contextul in care in luna septembrie a acestui an urmeaza sa se organizeze Congresul PNL la care se va alege noul presedinte al formatiunii. In acesta situatie niciunul dintre cei doi candidati la sefia formatiunii liberale nu si-ar dori sa atraga furia primarilor.