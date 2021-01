Noul secretar de stat numit in aparatul propriu de lucru al vicepremierului Dan Barna. Cine este Elena Tudose

Elena Tudose este politolog si are un doctorat in economie, cu specializare in management public. A candidat din partea USR PLUS la Consiliul General al Municipiului Bucuresti in 2020.Decizia de numire a fost publicata miercuri, 6 ianuarie, in Monitorul Oficial.Tot miercuri a fost publicata si numirea lui Horatiu Cosma in functia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor Ministrul Catalin Drula a anuntat numirea acestuia, Cosma urmand sa se ocupe de domeniul rutier.Totodata, premierul Florin Citu a semnat eliberarea din functii a unor secretari de stat.George Scarlat si-a dat demisia din functia de secretar de stat la Ministerul Agriculturii, iar Adrian Marius Mariciuc a plecat de la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene.Octavian Alexandru Hagiiani a fost eliberat din calitatea de secretar de stat in Ministerul Transporturilor.Acestia fusesera numiti in functii prin decizii ale fostului premier