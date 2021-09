Planul USR PLUS: Cioloș și Barna merg cu moțiunea de cenzură la guvern

“În seara asta tranșăm lucrurile. O să avem o ultimă discuție în coaliție și mergem direct la Parlament să depunem moțiune. Săptămâna viitoare sper să avem și votul pe moțiune”, susține unul dintre liderii USR PLUS Premierul Florin Cîțu discută cu liderii PNL în ședința Biroului Permanent de astăzi scenariul de a-i remania pe miniștrii USR PLUS, susțin surse politice pentru ziare.com. Cîțu e indecis: nu știe dacă să scoată USR PLUS de la guvernare azi, în ședința de guvern , sau luni, când Dan Barna și Dacian Cioloș vor depune moțiune de cenzură.De cealaltă parte, liderii USR PLUS se așteaptă ca azi să fie scoși de la guvernare. În acest caz, vor depune moțiunea de cenzură în această seară la Senat , susțin sursele citate.În cazul în care USR PLUS va fi scos oficial de la guvernare, premierul Florin Cîțu va numi miniștri interimari de la PNL, care pot rămâne în funcție 45 de zile. În cazul în care moțiunea de cenzură nu va trece, Florin Cîțu va trebui să ceară un nou vot de încredere Parlamentului.