Miza cea mai importanta a Congresului USRPLUS. Previziuni spectaculoase pentru ziua alegerilor

Barna si Ciolos si-au anuntat intentiile de a candida la Congres

Contactat de, analistul politic Ion Bogdan Lefter este de parere ca Dacian Ciolos si Dan Barna nu vor fi rivali la Congres, acestia candidand intr-un tandem ce le va asigura pozitiile de candidati la viitoare alegeri prezidentiale."Dan Barna a fost presedintele principalului partid din Alianta care a generat USRPLUS. USR a fost partidul mai mare, iar PLUS partidul mititel, cu un lider proeminent, fostul premier Dacian Ciolos. Domnul Barna si Ciolos au parut sa se afle intr-o relatie de colaborare si de intelegere foarte buna.E posibil ca in perspectiva viitorului Congres, intre cei doi sa se fi discutat deja viitoarele distribuiri de roluri, avand in vedere ca formatiunea USRPLUS va trebui peste cativa ani sa prezinte un candidat in viitoarele alegeri prezidentiale si un candidat pentru rolul de prim-ministru. Domnul Ciolos si-a anuntat intentia de a candida la prezidentialele urmatoare, si prin vechimea, experienta si notorietatea mare pe care o are in politica romaneasca, are date pentru a fi un candidat credibil. Domnul Barna e mai tanar in politica, are o alura mai executiva, mai potrivita unui rol guvernamental. E posibil sa vedem un asemenea tandem propus de USRPLUS la viitoarele alegeri", a declarat analistul politic pentruBogdan Lefter sustine ca Dan Barna are prima sansa sa conduca si dupa Congres USRPLUS, Uniunea Salvati Romania reprezentand partea cea mai mare din noul partid. Ne putem astepta ca Dacian Ciolos sa fie ales la Congres presedinte executiv, presedinte de onoare, prim-vicepresedinte si in mod oficial poate chiar asumat viitor candidat la Cotroceni al USRPLUS."Intr-o asemenea perspectiva ni-l putem imagina pe domnul Barna continuand sa conduca partidul fuzionat, ca reprezentat al partii celei mari in noul partid, iar pe domnul Ciolos poate presedinte executiv, presedinte de onoare, prim-vicepresedinte si in mod oficial poate chiar asumat viitor candidat la Cotroceni al USRPLUS.USRPLUS va avea un singur presedinte, ori in acest context nu poti avea o singura persoana care sa fie si candidat la presedintia Romaniei si la functia de prim-ministru. Se pot gandi in partidele politice si distribuiri de roluri. In PDSR, devenit apoi PSD , presedintele partidului nu a candidat la presedintie, a candidat tot fostul presedinte Ion Iliescu si Adrian Nastase , presedinte atunci al PSD, a fost prim-ministru", a conchis Lefter.Amintim ca Dan Barna a anuntat, vineri, la Sibiu, ca va candida pentru functia de presedinte al USR PLUS la congresul din luna septembrie."Este un proiect la care am muncit foarte mult timp si doresc sa duc mai departe acest proiect USR PLUS", a spus Dan Barna, intrebat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Sibiu, daca va candida pentru functia de presedinte al partidului rezultat din fuziunea intre USR si PLUS.Asadar, alegerile interne vor fi organizate in toata tara la nivelul filialelor judetene pana la inceputul lunii iulie, iar congresul national va avea loc in luna septembrie."Atmosfera e una foarte buna. Faptul ca in Vinerea Mare a decis validarea fuziunii... In momentul de fata suntem un singur partid. Practic aceasta fuziune, care a durat aproape doi ani, a ajuns la un rezultat si sunt foarte incantat la nivel personal ca un proiect in care am crezut si care nu a fost simplu, pentru ca au fost de-a lungul timpului multi oameni care au incercat sa bage bete prin gard, am reusit sa avem acest efort finalizat. Suntem foarte optimisti despre evolutia pe termen lung a organizatiei", a declarat vicepremierul.Si Dacian Ciolos, presedintele PLUS si co-presedinte al Aliantei USR PLUS, si-a declarat in trecut intentia de a candida pentru functia de presedinte al noului partid.